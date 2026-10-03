Incautan 60 toneladas de cigarros tras cateo de Edomex

Autoridades federales anunciaron este viernes el decomiso de 60 toneladas de cigarros apócrifos dentro de una bodega utilizada para su fabricación en el Estado de México.
A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se llevó a cabo un despliegue en un predio ubicado en el municipio de Huixquilucan, el cual fue identificado como punto de distribución de cigarros ilícitos.
En el #EdoMex, autoridades federales aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos y una bodega utilizada para su fabricación y distribución, además detuvieron a tres hombres, dos de ellos de nacionalidad extranjera. https://t.co/np3eDI5LiE pic.twitter.com/4wfHQ2XI5D— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 2, 2026
En colaboración con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron el operativo para incautar las sustancias, incluidas:
- 60 toneladas de cigarros apócrifos.
- Más de 2 millones de cigarros.
- Cuatro máquinas para la elaboración y producción de cigarros.
- 293 cajas con filtros de cigarro.
- 98 cajas de tabaco.
- 32 cajas de cigarros no terminados.
- 80 charolas de cigarros.
- 170 cajas con 102 mil cajetillas.
- Un compresor.
- 646 paquetes de marquilla.
- 701 rollos de papel adherible para marquilla.
- 2,926 rollos de papel celofán.
- 4,032 rollos de papel cigarette verde.
- 780 rollos de papel cigarette blanco.
- Dos vehículos.
Por estos hechos, tres hombres fueron detenidos, de 46, 49 y 60 años respectivamente, por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para el deslinde de responsabilidades.