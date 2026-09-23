Incautan 13 toneladas de tabaco en seis cateos efectuados en CDMX

Autoridades afirmaron que se lograron asegurar diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres

Autoridades estatales y federales llevaron a cabo este martes el decomiso de más de 13 toneladas de tabaco derivado de cateos simultáneos en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Tras diversos trabajos de investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, se efectuaron seis despliegues en inmuebles donde incautaron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la @SEMAR_mx, #SSPC, @FGRMexico y @SSC_CDMX ejecutaron seis órdenes de cateo donde aseguraron 13 toneladas de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución. https://t.co/sCm8Ib89eO pic.twitter.com/HtAn0XLp4q — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 22, 2026 También se lograron asegurar diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres. Todo lo descubierto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participaron en estos despliegues.