VIE 14 FEB
30°

Nacional

Incautan 13 toneladas de tabaco en seis cateos efectuados en CDMX

Por: Diana Valeria Leyva

22 Septiembre 2026, 09:20

Compartir
WhatsApp

Autoridades afirmaron que se lograron asegurar diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres

Incautan 13 toneladas de tabaco en seis cateos efectuados en CDMX

Autoridades estatales y federales llevaron a cabo este martes el decomiso de más de 13 toneladas de tabaco derivado de cateos simultáneos en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

decomisan-13-toneladas-tabaco-cateos-simultaneos.jpg

Tras diversos trabajos de investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, se efectuaron seis despliegues en inmuebles donde incautaron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros.

También se lograron asegurar diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres. Todo lo descubierto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

decomisan-13-toneladas-tabaco-cateos-simultaneos.jpg

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participaron en estos despliegues.

 

Comentarios