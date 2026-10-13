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Incautan 1.2 toneladas de cocaína y caen seis en costas de Oaxaca

Por: Diana Valeria Leyva

12 Octubre 2026, 13:54

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Luego de su aprehensión, estas personas fueron trasladadas hacia Chiapas, para ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la República

Incautan 1.2 toneladas de cocaína y caen seis en costas de Oaxaca

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este lunes el aseguramiento de aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades federales, esta incautación ocurrió aproximadamente a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, donde una embarcación fue detectada durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima.

En colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos, se logró asegurar 46 bultos con aproximadamente 1,268 kilos de presunta cocaína, así como la detención de seis personas.

Luego de su aprehensión, estas personas fueron trasladadas hacia Puerto Chiapas, Chiapas, para ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lo decomisado fue valuado en $289 millones 104 mil para los grupos delictivos, por lo que se evitó que más de 2.5 millones de dosis de droga fuesen distribuidas en el país.

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