Incautan 1.2 toneladas de cocaína y caen seis en costas de Oaxaca

Luego de su aprehensión, estas personas fueron trasladadas hacia Chiapas, para ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la República

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este lunes el aseguramiento de aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades federales, esta incautación ocurrió aproximadamente a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, donde una embarcación fue detectada durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima.

En una operación marítima de @SEMAR_mx, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos @USCG fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca. Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026 En colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos, se logró asegurar 46 bultos con aproximadamente 1,268 kilos de presunta cocaína, así como la detención de seis personas. Luego de su aprehensión, estas personas fueron trasladadas hacia Puerto Chiapas, Chiapas, para ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Lo decomisado fue valuado en $289 millones 104 mil para los grupos delictivos, por lo que se evitó que más de 2.5 millones de dosis de droga fuesen distribuidas en el país.