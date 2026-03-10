Incauta Marina dos toneladas de cocaína en costas de Acapulco

Elementos de la Marina encabezan operativo que concluyó con la incautación de ochenta bultos de dos toneladas de presunta cocaína

Autoridades federales aseguraron alrededor de dos toneladas de presunta cocaína cerca de las costas de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, en el operativo marítimo encabezado por la Armada de México y la Guardia Costera, se lograron decomisar 80 bultos de esta supuesta droga.

"Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras", concluyó el Gabinete de Seguridad.

Esta incautación se realizó a más de 200 millas náuticas al suroeste de las costas de Acapulco. Al proceder con la revisión, se encontraron dichos bultos.

En este despliegue se contó con la coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Estos bultos serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente.

García Harfuch destaca decomiso de 60 toneladas de droga en presente administración

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que con este aseguramiento, suman 60 toneladas incautadas en mares mexicanos durante la presente administración.