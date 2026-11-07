Incauta Marina 481 millones de cigarros pirata; identifica rutas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, en coordinación con autoridades aduaneras y financieras, aseguró 678 toneladas de cigarrillos de procedencia ilícita entre 2024 y 2026, equivalentes a aproximadamente 481 millones de unidades.

De acuerdo con la dependencia, estos decomisos representan una afectación económica estimada en 2 mil 375 millones de pesos para las organizaciones dedicadas al contrabando.

Las acciones se realizaron mediante el intercambio de información y el análisis de rutas comerciales, portuarias y aeroportuarias utilizadas para introducir mercancía ilegal al país.

En coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Grupo Aeroportuario Marina, contribuimos al aseguramiento de 481 millones de cigarrillos de procedencia ilícita, equivalentes a 678 toneladas, entre 2024 y 2026, mediante el intercambio de información y el análisis de rutas comerciales, portuarias y aeroportuarias utilizadas para el contrabando. Estas acciones representan una afectación económica estimada de 2 mil 375 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, fortaleciendo las capacidades de inteligencia, vigilancia e interdicción para combatir las redes internacionales de contrabando, proteger el comercio legal y contribuir a la seguridad nacional. Conoce más en nuestra nota informativa: https://t.co/FZLWUcZ4vb #ParaServirAMéxico — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 6, 2026

En los operativos participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina.

Marina identifica rutas de contrabando en 10 países

Las investigaciones permitieron detectar rutas internacionales relacionadas con al menos 10 países de Asia y Medio Oriente: Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Entre los mecanismos identificados se encuentra la triangulación comercial, mediante la cual los cargamentos pasan por distintos países antes de llegar a México, con el propósito de ocultar o modificar su lugar de origen.

Los reportes sobre estas operaciones también señalan que algunas empresas importadoras habrían utilizado declaraciones falsas o subvaluadas para introducir los productos. En ciertos casos, los cigarrillos eran transportados junto con mercancía legal o registrados bajo descripciones distintas a su contenido real, como vasos de vidrio, bocinas o cajas para alimentos.

El transporte marítimo concentra la mayoría de los decomisos

Del total de 678 toneladas aseguradas, la mayor parte correspondió a cargamentos movilizados por vía marítima. El desglose presentado reporta las siguientes cantidades:

Transporte marítimo: 470 toneladas, equivalentes al 69.3 por ciento del total.

470 toneladas, equivalentes al 69.3 por ciento del total. Transporte aéreo: 198 toneladas.

198 toneladas. Transporte terrestre: 10 toneladas.

Para detectar estas operaciones, las autoridades utilizaron mecanismos de análisis de riesgo y revisión de mercancías en puntos estratégicos. Entre ellos se encuentran los puertos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se han identificado cargamentos cuya documentación no coincide con los productos transportados.

¿Cuántos cigarrillos decomisó la Marina entre 2024 y 2026?

El acumulado reportado por la Secretaría de Marina asciende a 481 millones de cigarrillos. De acuerdo con el desglose difundido sobre los aseguramientos por año, las cantidades fueron:

2024: 15 millones de cigarrillos.

15 millones de cigarrillos. 2025: 215 millones de cigarrillos.

215 millones de cigarrillos. 2026: 251 millones de cigarrillos.

La cifra correspondiente a 2026 considera los aseguramientos reportados hasta el periodo informado por la dependencia.

Operativos contra el contrabando en puertos y aeropuertos

Entre los aseguramientos recientes destacan dos operaciones realizadas en septiembre de 2026. En una de ellas, las autoridades decomisaron 8.78 millones de cigarrillos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, procedentes de Hong Kong. En otra intervención, fueron asegurados 5.4 millones de unidades en el AICM, con origen reportado en Singapur.

También en junio de 2026 se decomisaron 1.2 millones de cigarrillos en el aeropuerto capitalino, en un cargamento procedente de Taiwán.

En octubre, la ANAM y la Marina informaron sobre otro aseguramiento en la aduana de Lázaro Cárdenas, donde localizaron millones de cigarrillos dentro de un contenedor cuya documentación declaraba el traslado de vasos de vidrio.