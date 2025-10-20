Incauta FGR más de 200 paquetes de cocaína en Chiapas

La Fiscalía General de la República decomisó una avioneta, tres vehículos y más de 200 paquetes con clorhidrato de cocaína en un aeródromo de Tapachula

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta durante un cateo realizado en un aeródromo del municipio de Tapachula, al sur de Chiapas.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas–Ciudad Hidalgo, como parte de una investigación iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) por presuntos delitos contra la salud.

Durante la intervención, los agentes localizaron 203 paquetes con polvo blanco con características del clorhidrato de cocaína, además de una aeronave y tres vehículos que fueron asegurados en el lugar.

Las acciones estuvieron a cargo de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscrita a la Fiscalía Federal en el estado, con apoyo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales.

Por su parte, la FGR informó que el Ministerio Público Federal mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de las personas involucradas y el origen de la droga.