Inauguran megatanque de agua en Ecatepec para 170 mil habitantes

La obra beneficiará a más de 170 mil habitantes de Ciudad Cuauhtémoc y comunidades aledañas, una zona históricamente afectada por la falta de agua

Ecatepec puso en operación un nuevo Tanque Maestro de agua potable en Ciudad Cuauhtémoc, una obra hidráulica con capacidad superior a los cinco millones de litros que busca mejorar el suministro en una de las zonas con mayores problemas de desabasto del municipio.

La infraestructura fue inaugurada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss y forma parte de un plan de modernización del sistema hidráulico municipal, orientado a aumentar la capacidad de almacenamiento, estabilizar la presión en la red y atender a miles de familias que durante años han enfrentado fallas recurrentes en el servicio.

Un tanque con capacidad para más de cinco millones de litros

El nuevo depósito cuenta con una capacidad de 5 millones 129 mil litros de agua potable, equivalente a 5,129 metros cúbicos. Sus dimensiones también lo colocan como una de las obras hidráulicas más relevantes construidas recientemente en Ecatepec, con una altura de 11.45 metros y un diámetro de 23.87 metros.

El proyecto sustituye a una infraestructura anterior con capacidad aproximada de 500 metros cúbicos, que ya resultaba insuficiente para responder a la demanda actual de Ciudad Cuauhtémoc y colonias cercanas.

De acuerdo con las autoridades municipales, la obra beneficiará a más de 170 mil habitantes de Ciudad Cuauhtémoc y comunidades aledañas, una zona históricamente afectada por la falta de agua y por la limitada capacidad de almacenamiento.

Entre las áreas que se prevé favorecer con esta infraestructura se encuentran sectores de Ciudad Cuauhtémoc, Quetzalcóatl, Xochitenco, La Nopalera y barrios de la zona alta del municipio.

El objetivo es que el nuevo tanque permita regular mejor la distribución del agua potable y reducir la dependencia de esquemas irregulares de abastecimiento en temporadas de mayor demanda.

Tecnología de larga duración para la red hidráulica

El Tanque Maestro fue construido con tecnología de vidrio fusionado al acero, un sistema utilizado en infraestructura hidráulica por su resistencia a la corrosión y su vida útil prolongada, estimada en más de 50 años.

La obra también se integra a un programa más amplio que contempla mantenimiento de pozos, rehabilitación de otros depósitos, reparación de líneas de distribución y modernización de tramos de la red hidráulica.

El gobierno municipal reconoció que el incremento en la presión del sistema podría evidenciar daños en tuberías antiguas, por lo que se prevé mantener brigadas de atención para detectar y reparar fugas conforme avance la operación del nuevo tanque.

La inauguración representa un paso importante para atender el rezago hídrico en Ecatepec, aunque el desafío será garantizar que la nueva infraestructura se traduzca en un servicio más constante para las familias de la zona y en una mejora real en la distribución de agua potable.