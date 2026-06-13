Inauguran mega puente en San Luis Potosí y Valle de los Fantasmas

La obra fue diseñada para agilizar el tránsito diario de automovilistas, transportistas y trabajadores que utilizan este corredor como una vía de conexión

El Gobierno de San Luis Potosí inauguró este viernes el mega puente vehicular ubicado en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad en la zona metropolitana y fortalecer la conectividad entre varios municipios de la entidad.

La infraestructura fue puesta en marcha por la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, como parte de un plan de obras que busca atender puntos de alta carga vehicular y acompañar el crecimiento urbano, habitacional e industrial de la región.

Una obra clave para la movilidad metropolitana

De acuerdo con las autoridades estatales, el nuevo puente beneficiará a más de 1.8 millones de habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, al facilitar los traslados entre Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Cerro de San Pedro y la capital potosina.

La obra fue diseñada para agilizar el tránsito diario de automovilistas, transportistas y trabajadores que utilizan este corredor como una vía de conexión entre zonas habitacionales, comerciales e industriales.

Con su apertura, el gobierno estatal busca reducir los congestionamientos que se registraban en el cruce de Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, uno de los puntos de mayor movimiento vehicular en esta parte de la entidad.

Impulso urbano y económico para la región

Además de mejorar los tiempos de traslado, las autoridades destacaron que el puente tendrá un impacto positivo en la plusvalía de viviendas, comercios y terrenos ubicados en los municipios beneficiados.

El proyecto también se suma a otras acciones de infraestructura realizadas en colonias aledañas, entre ellas pavimentación de calles, ampliación de drenajes, acceso al agua potable y mejoras urbanas orientadas a elevar la calidad de vida de las familias.

Durante la inauguración, Gallardo Cardona señaló que esta obra forma parte de una transformación más amplia en materia de infraestructura pública, con intervenciones desarrolladas en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Puente con vida útil estimada de más de 100 años

El mandatario estatal subrayó que la calidad de los materiales y la ingeniería empleada permitirán que el puente tenga una vida útil estimada superior a los 100 años, lo que lo convierte en una apuesta de largo plazo para la movilidad potosina.

La estructura forma parte de los proyectos viales más importantes construidos recientemente en San Luis Potosí, al responder tanto a las necesidades actuales de circulación como al crecimiento previsto para la zona metropolitana.

Con esta inauguración, el gobierno estatal busca consolidar una red vial más eficiente y segura, capaz de conectar de mejor manera a las familias, trabajadores y sectores productivos que diariamente se desplazan por este corredor.