Inauguración del Mundial 2026™ termina con 19 detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el operativo desplegado durante la inauguración del Mundial dejó un saldo de 19 personas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el operativo implementado con motivo del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica dejó un saldo de 19 personas detenidas y 11 policías lesionados, además de la recuperación de 36 teléfonos celulares presuntamente robados.

La dependencia detalló que el dispositivo especial de seguridad, vialidad y prevención comenzó desde la noche del miércoles 10 de junio y se mantuvo activo durante toda la jornada inaugural en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo capitalino y otros puntos de concentración de aficionados.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #EstadioSeguro | Con motivo del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el #EstadioCiudadDeMéxico, la #SSC implementó un operativo especial de seguridad, prevención, proximidad y vialidad, con personal de las Subsecretarías de… pic.twitter.com/sMZqb3UDR2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 12, 2026

Disturbios cerca del estadio dejan ocho detenidos

De acuerdo con el reporte oficial, durante el desarrollo del encuentro se registraron movilizaciones en las inmediaciones del estadio, donde un grupo de personas con el rostro cubierto lanzó petardos, piedras y diversos objetos contra elementos de seguridad.

La SSC señaló que los uniformados establecieron una línea de contención para impedir que el contingente avanzara hacia el inmueble deportivo.

Como resultado de estos hechos, ocho personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales, además otras cuatro fueron remitidas ante un Juez Cívico por afectaciones a la vía pública, aunque posteriormente recuperaron su libertad.

Los enfrentamientos dejaron un saldo de 11 policías lesionados, quienes fueron atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Cinco agentes requirieron traslado hospitalario debido a contusiones, mientras que uno permanece bajo observación médica para descartar una posible fractura en un brazo.

Detectan accesos falsos al Mundial

En acciones paralelas realizadas en los alrededores del estadio, elementos de la Policía Metropolitana y de Inteligencia detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de nacionalidad colombiana, que portaban pases de acceso presuntamente apócrifos para ingresar al inmueble.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen de los documentos falsificados.

Recuperan 36 celulares en el Zócalo

La SSC también desplegó un operativo especial en el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros puntos de reunión de aficionados.

En total participaron 11,000 policías que realizaron labores de vigilancia, proximidad y prevención durante la transmisión del partido inaugural.

Como resultado de estas acciones, un hombre y dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron detenidos por su probable participación en el robo de teléfonos celulares.

Durante el operativo fueron recuperados 36 equipos móviles que presuntamente habían sido sustraídos a asistentes en la Plaza de la Constitución.

La SSC explicó que el despliegue arrancó a las 23:00 horas del miércoles con la implementación del programa "Última Milla", mediante el cual se realizaron desvíos vehiculares y adecuaciones viales en las inmediaciones del estadio.

Posteriormente, desde las 06:00 horas del jueves, se aplicaron cierres totales en distintos tramos de Calzada de Tlalpan para facilitar la movilidad peatonal y garantizar el acceso ordenado de los aficionados.

Además, personal de la Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial apoyó en los puntos de transporte RTP habilitados para trasladar a los asistentes desde los estacionamientos remotos hasta el estadio.

Durante toda la jornada, un helicóptero del agrupamiento Cóndores realizó sobrevuelos de vigilancia para monitorear el desarrollo del evento y reportar incidentes en tiempo real.

Tras la victoria de México sobre Sudáfrica, el operativo se extendió al Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados celebraron el triunfo del Tricolor.

La Policía Metropolitana instaló cordones de seguridad en las escalinatas y la glorieta para evitar incidentes y mantener el orden durante los festejos.

Además, la SSC adelantó que este esquema especial de seguridad será replicado en los próximos encuentros del Mundial 2026 que se disputen en el Estadio Ciudad de México, sin descuidar las labores ordinarias de vigilancia en las 16 alcaldías de la capital.