Inaugura Sheinbaum Centro Libre para las Mujeres en Campeche

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado el Centro Libre para las Mujeres en Xpujil, Calakmul. Con el objetivo de brindar atención jurídica gratuita, acompañamiento psicológico y formación integral a mujeres en situación de violencia o exclusión.
Durante el evento, la presidenta destacó que el centro representa un lugar de libertad, dignidad y justicia para las mujeres del sur de México, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
El Centro cuyas siglas significan Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el tejido social y garantizar el acceso a derechos fundamentales.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, activistas y representantes comunitarios. El centro ya está en funcionamiento y abierto a recibir a mujeres que necesiten apoyo.
Con esta acción, el gobierno federal reafirma su compromiso con la equidad, el bienestar y la protección de los derechos de las mujeres en todo el país.