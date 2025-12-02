Inaugura IMSS tecnología Cyberknife para tratamiento de cáncer

El director general del IMSS, Zoé Robledo, inauguró el nuevo equipo robótico CyberKnife en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI

El director general del IMSS, Zoé Robledo, inauguró el nuevo equipo robótico CyberKnife en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, convirtiendo a la unidad en la primera del Instituto en utilizar esta tecnología de radiocirugía avanzada.

La inversión fue de 179.1 millones de pesos y posiciona a México como el tercer país en América Latina en incorporar este sistema.

Primeras pacientes intervenidas con éxito

Margarita N., de 86 años y diagnosticada con un tumor Schwannoma, fue la primera paciente en recibir tratamiento con el CyberKnife.

Agradeció al personal médico por permitirle retomar sus actividades sin depender del bastón.

Ese mismo día, Antonia N., de 57 años, originaria del Estado de México, fue atendida por un cavernoma y una lesión vascular cerebral.

Destacó la prioridad y calidad de la atención recibida.

“Yo les agradezco muchísimo porque realmente cuando vamos a atención a que nos vean, la verdad que todo es bueno, nos dan prioridad en estas circunstancias”, dijo la paciente.

Radiocirugía precisa y mínima invasión

El CyberKnife permite tratar múltiples tumores con alta precisión y menor daño periférico.

Beneficia a pacientes con cáncer de mama, próstata, colorrectal, cérvico-uterino, renal, hepático, linfomas, melanomas y otros.

En muchos casos, los pacientes pueden ser dados de alta el mismo día, algo antes imposible sin esta tecnología.

El equipo se suma al modelo de innovación del Hospital de Oncología, donde ya opera el robot Da Vinci, además de nuevas moléculas y terapias oncológicas.

En hospitales privados, una cirugía robótica similar tendría un costo entre 2 y 4 millones de pesos.

El director del hospital, Dr. Rafael Medrano Guzmán, informó que esperan triplicar la atención y alcanzar entre 30 y 35 intervenciones diarias.

Explicó que el CyberKnife puede tratar en tiempo real la mayoría de los tumores menores de 3 centímetros.

“Nuestro equipo atiende en tiempo real, puede tratar prácticamente todos los tumores que se presenten, con ciertas especificaciones. Generalmente son tumores que no rebasan los 3 centímetros”, dijo.

El hospital cuenta con un Comité Multidisciplinario de Tumores que garantiza el inicio del tratamiento en menos de 20 días, ya sea cirugía, radioterapia o terapia sistémica.

Atención a seis estados del país

El Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI atiende a pacientes de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro, Chiapas y Guerrero.

Dispone de 152 camas censables, 72 consultorios, 10 quirófanos y una plantilla de mil 873 trabajadores.

Entre enero y septiembre de 2025, la unidad registró 344,383 consultas de especialidad, 24,604 urgencias, 12,569 egresos, 9,755 cirugías y 215 sesiones diarias de radioterapia en promedio.