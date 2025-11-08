IMSS vive su mejor etapa: Zoé Robledo, director del Seguro Social

El IMSS proyecta duplicar infraestructura hospitalaria para 2030, ampliar cobertura médica nacional y fortalecer su capacidad de atención a pacientes.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que el Seguro Social vive su mejor momento, al atender a más personas y destinar mayor inversión a infraestructura, contratación y formación de personal. Señaló que “gracias a los trabajadores y derechohabientes hay IMSS para rato”.

El funcionario explicó que durante los primeros 40 años de operación, el Instituto alcanzó la mayor expansión de infraestructura de su historia, construyendo 80% de su capacidad total medida en camas. Para 1982 el IMSS contaba con 29 mil 433 camas; sin embargo, en los siguientes 36 años solo se sumaron 4 mil 319, llegando a 33 mil 752 en 2018.

Plan 2018–2030: expansión que duplica periodos anteriores

Robledo aseguró que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha marcado el rumbo para recuperar la esencia del IMSS. Indicó que el plan de infraestructura 2018–2030 permitirá sumar 47 hospitales nuevos y 11 mil 532 camas en 12 años, cifra que duplica lo logrado entre 1982 y 2018.

Entre 2018 y 2024 se construyeron e iniciaron operaciones 13 hospitales; en el actual gobierno se han inaugurado unidades en Ciudad Juárez, Chihuahua; Ensenada y Baja California, y se sumarán nueve más en los próximos nueve meses, ubicados en Puebla, Iztapalapa, Chiapas, Campeche, Sonora, Hidalgo, Yucatán y Guanajuato.

También se iniciaron ocho hospitales adicionales con colaboración de Ingenieros Militares de SEDENA, cinco regionales de 260 camas, dos de zona y la segunda etapa del Hospital de Ensenada.

Inversión, salarios y estrategia para reducir tiempos de espera

El director del IMSS señaló que con la llegada de la Cuarta Transformación, el salario mínimo creció 135%, lo que permitió que el salario base de cotización aumentara de 352 pesos en 2018 a 623 pesos en 2025. Esto se tradujo en mayores ingresos y mayor inversión para la institución.

Detalló que desde abril inició la estrategia 2-30-100 para mejorar tiempos de espera. Al cierre de octubre se han realizado 86 millones de consultas de medicina familiar (6 millones más que en 2024); 24 millones de consultas de especialidad (200 mil más que en todo el año anterior); y 1.4 millones de cirugías, igualando ya el total de 2024.

Crecimiento en equipamiento y atención especializada

El IMSS sumó 32 Unidades de Cuidados Intensivos y aumentó salas de Hemodinamia de 54 en 12 estados (2019) a 82 en 31 entidades (2025). En Colima y Guerrero se habilitó por primera vez una sala pública.

Se encuentra en proceso de sustitución de 12 aceleradores lineales y se ampliaron los Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer, pasando de tres en 2019 a 36 en 2025; la sobrevida infantil pasó de 38 a 82% entre 2018 y 2025.

En conservación, mantenimiento y adquisición se realizó una inversión histórica para renovación de elevadores, equipos industriales, cámaras frías, cocinas, sistemas de aire acondicionado, tomógrafos, rayos X, mastógrafos y resonadores magnéticos.

Más personal médico y fortalecimiento del Primer Nivel

El Instituto pasó de 441 mil trabajadores en 2018 a 523 mil en 2025, 81% adscritos a atención médica. En el draft 2025 ingresaron 9 mil 813 médicos para estudiar una especialidad, egresaron 7 mil 923 y se contrató 85%.

La especialidad con mayor crecimiento es Médico Familiar. De 2018 al primer año del actual gobierno se construyeron 30 Unidades de Medicina Familiar, con 314 consultorios.

Además, 400 unidades médicas ya operan fines de semana como “unidades de tiempo completo” y se construyen 100 UMF Plus con áreas de diagnóstico, salud mental, rehabilitación y hemodiálisis.

Más aseguramiento y más protección social

Robledo reportó crecimiento histórico en cobertura: al cierre de octubre de 2025, el IMSS cuenta con 22.7 millones de trabajadores asegurados (2.5 millones más que en 2019). Brinda protección a 78 millones de personas, 9.9 millones más que en 2018.

El incremento responde a incorporación de trabajadoras del hogar, trabajadores independientes y personal de plataformas digitales.

Zoé Robledo recordó que, desde la década de los ochenta, las enfermedades crónico-degenerativas se consolidaron como problemas de salud pública, agravados por políticas que limitaron la capacidad de respuesta institucional. Ante este panorama, el IMSS ha priorizado la inversión en personal médico como eje central de su transformación.

Zoé Robledo compareció acompañado del secretario de Salud, David Kershenobich; el director general del Issste, Martí Batres; y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, ante la Comisión presidida por el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella.