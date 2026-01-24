IMSS TIJUANA

Operativo de seguridad en el IMSS: esto fue lo que pasó

Esta noche, la Clínica No. 1 activó sus protocolos de emergencia ante el ingreso de un paciente presuntamente expuesto a sustancias químicas.

El equipo especializado en materiales peligrosos aseguró las áreas críticas del hospital. El paciente ya recibe atención médica en un área restringida para seguridad de todos

Momentos de intensa movilización se vivieron esta noche en la Clínica No. 1 del IMSS, luego de que ingresara un paciente con posibles indicios de contaminación por sustancias químicas.

El equipo de Materiales Peligrosos de Bomberos Tijuana arribó al lugar para implementar medidas de protección para pacientes y personal médico. Elementos de la Policía Municipal controlaron el flujo de personas en los alrededores para garantizar una zona segura de operación. El paciente fue trasladado con éxito a un cuarto de aislamiento, donde permanece bajo observación junto a un familiar.

Fallecidos

Carlos Emanuel 18 años

Ángel acuña 20 años

Osvaldo Cedillo 51 años

Lesionados

César Hernández 29 años

Y otro más