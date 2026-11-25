La delegación norte del IMSS en Veracruz informó mediante un comunicado que la empleada señalada fue apartada de inmediato de las tareas de cuidado infantil

La difusión en redes sociales de un video que exhibe un presunto caso de maltrato infantil en la Guardería Ordinaria 0001 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz provocó indignación ciudadana y la movilización de madres y padres de familia que exigen explicaciones y revisiones al funcionamiento del centro.

En las imágenes se aprecia a una trabajadora levantando a una niña del brazo y dándole varios tirones, conducta que pudo derivar en alguna lesión.

Tras conocerse el hecho, la menor fue llevada a un hospital cercano para una valoración médica; según el reporte institucional, la niña se encuentra sana y su familia recibe acompañamiento por parte de la dirección de la guardería y del personal de la coordinación de zona del Seguro Social.

Postura y medidas del IMSS

La delegación norte del IMSS en Veracruz informó mediante un comunicado que la empleada señalada fue apartada de inmediato de las tareas de cuidado infantil, que se notificó a las autoridades competentes y que se abrió una investigación laboral.

“Ante el video difundido de la Guardería Ordinaria 0001 de Veracruz, la trabajadora involucrada fue separada de inmediato de la atención a niñas y niños (...) Se dio aviso a las autoridades correspondientes y se inició la investigación laboral”.

¡INDIGNACIÓN! 🚨 Un video difundido en redes sociales exhibe a una presunta trabajadora de la Guardería 001 del IMSS, en la colonia Formando Hogar, jalando y levantando a un m3n0r por un solo brazo. 🍼 📱Entérate de esto y más información en https://t.co/vTDlWjIU7Y #NoticiasVeracruz #IMSS #DenunciaCiudadana — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) November 24, 2026 Asimismo, el organismo sostuvo que no tolerará este tipo de comportamientos al interior de sus instalaciones: “El IMSS lamenta lo ocurrido. Este tipo de conductas no tienen cabida en la Institución”. Exigencia de padres de familia A raíz de la viralización del video, padres y madres con hijos inscritos en la guardería acudieron al lugar para pedir cuentas y exigir acciones concretas. Entre ellos, Rolando, padre de un menor usuario del servicio, manifestó su preocupación por la falta de visibilidad sobre lo que ocurre dentro del plantel durante la jornada laboral. El padre de familia apuntó que ya se habían registrado antecedentes de rasguños y mordidas entre niños asociados a presuntos descuidos del personal, por lo que pidió revisar de fondo la operación de la guardería. “No sabemos en realidad los abusos que pasen no estando uno presente (...) anteriormente ha habido detalles con otros menores, por descuidos”.