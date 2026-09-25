IMSS se reúne con familias de bebés fallecidos en Durango

Durante los encuentros se revisó la documentación médica solicitada por los familiares y se expusieron los resultados preliminares de las indagatorias

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sostuvieron reuniones con cuatro de las cinco familias de los recién nacidos que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, con el propósito de informar sobre los avances de la investigación y entregar los expedientes clínicos de los menores.

De acuerdo con un comunicado del instituto, durante los encuentros se revisó la documentación médica solicitada por los familiares y se expusieron los resultados preliminares de las indagatorias que se mantienen abiertas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los decesos.

Las reuniones fueron encabezadas por la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Santos Carrillo, y por el titular de Derechos Humanos del instituto a nivel central, Jorge Marengo, quienes escucharon las inquietudes, dudas e inconformidades expresadas por los padres de los menores.

El organismo informó que las investigaciones continúan con la participación de diversas instancias federales y estatales, entre ellas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), así como autoridades sanitarias de Durango. Además, señaló que no se descarta ninguna línea de investigación mientras continúan los análisis de laboratorio.

Respecto a la quinta familia afectada, el IMSS reiteró su disposición para sostener una reunión cuando así lo determinen sus integrantes, con el objetivo de brindarles información directa sobre el seguimiento de su caso.

Por su parte, familiares de los bebés fallecidos manifestaron la necesidad de obtener respuestas claras sobre lo ocurrido y adelantaron que analizarán la información entregada por la institución para definir las acciones legales correspondientes. Algunos de ellos han señalado su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se profundicen las investigaciones.

El IMSS expresó sus condolencias a las familias y aseguró que mantendrá acompañamiento institucional mientras concluyen las investigaciones que permitan determinar las causas de los fallecimientos registrados en el hospital de la capital duranguense.