IMSS restringe nuevas inscripciones a Modalidad 40

Las medidas temporales entran en vigor el 22 de octubre; quienes ya están inscritos mantendrán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estableció nuevas condiciones temporales para incorporarse a la Modalidad 40, el esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio utilizado por trabajadores que buscan mantener sus cotizaciones para efectos de pensión.

El cambio quedó establecido en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, aprobado por el Consejo Técnico del IMSS en sesión extraordinaria del 10 de octubre y publicado este miércoles 21 de octubre de 2026 en la página 51 del Diario Oficial de la Federación. Entrará en vigor el jueves 22 de octubre.

La disposición señala que las personas que soliciten su incorporación podrán cotizar con el último salario base registrado al causar baja del régimen obligatorio o hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que el monto sea inferior al salario mínimo general vigente para el resto del país.

Esta medida reduce el margen para ingresar con salarios considerablemente superiores al último registrado, práctica utilizada por algunos trabajadores para buscar una pensión mayor, especialmente bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

¿Qué sucede con quienes ya están inscritos?

El acuerdo establece que las personas inscritas cuando entre en vigor la disposición permanecerán en la modalidad bajo sus condiciones actuales hasta concluir el periodo contratado.

Además, conservarán el reconocimiento de las semanas y salarios efectivamente cotizados y pagados para el cálculo de sus derechos pensionarios futuros.

Quienes terminen el periodo contratado y deseen continuar podrán presentar una nueva solicitud, bajo las condiciones temporales señaladas en el acuerdo.

El documento precisa que los nuevos aseguramientos se realizarán exclusivamente a partir de la fecha de solicitud.

También indica que las personas incorporadas al régimen obligatorio como trabajadoras independientes, conforme al artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social, no podrán contratar simultáneamente esta continuación voluntaria.

IMSS analizará el impacto financiero del esquema

Por otra parte, el Consejo Técnico ordenó un análisis del impacto financiero de la Modalidad 40, que deberá elaborarse en un máximo de seis meses. Con sus resultados, el área jurídica tendrá hasta seis meses adicionales para preparar una propuesta de modificaciones normativas.

La Modalidad 40 no desaparece. Sin embargo, las condiciones anunciadas pueden cambiar la planeación del retiro de quienes todavía no se incorporan, por lo que resulta relevante revisar el historial de cotizaciones y el último salario registrado ante el IMSS antes de solicitar el esquema.