IMSS dará avances en investigación por fallecimiento de bebés

Esto fue dado a conocer por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien condenó el suceso y afirmó que se llegará hasta las últimas consecuencias

Este jueves, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentará los primeros avances en la investigación referente a la muerte de ocho bebés recién nacidos a causa de infecciones en Durango y Jalisco.

Esto fue dado a conocer por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien comentó durante su conferencia matutina que el director del IMSS, Zoé Robledo, le presentará un primer informe sobre las indagatorias.

Además, reconoció la seriedad del caso y aseguró que se investigará exhaustivamente para llegar hasta las últimas consecuencias.

El primer caso

Entre el 15 y el 19 de septiembre de este año se reportó el fallecimiento de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 en Durango.

Cuatro de estas cinco muertes fueron provocadas por la bacteria Klebsiella pneumoniae, mientras que en el restante no se encontraron indicios de haber sido afectada por esta.

Ante este hecho, los padres de los infantes llevaron el caso ante la Fiscalía General de la República, que en todo momento y junto con el titular del IMSS, ha brindado su apoyo a las víctimas con tratamiento psicológico y tanatológico, gastos funerarios, traslados, medicamentos y seguimiento médico para las madres.

La historia se repitió

Ahora, el 30 de septiembre se reportaron tres decesos más de bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS por una infección causada por la misma bacteria.

De acuerdo con el abogado de las víctimas, ya se inició una denuncia colectiva ante la FGR para que se realice un peritaje que verifique si hubo negligencias o un fallo de asepsia, es decir, el conjunto de procedimientos y técnicas científicas dirigidas a impedir que los microorganismos patógenos.

IMSS ya toma acciones

Tras este segundo caso, el IMSS anunció que se encuentra tomando acciones para llegar al origen de este brote, el cual ya había sido notificado ante las instancias correspondientes.

Sin embargo, actualmente, un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral de la unidad, con la participación de un equipo externo para un análisis clínico y epidemiológico de cada caso, estudios de laboratorio de los microorganismos identificados para determinar su posible origen y la revisión de los procesos de prevención y control de infecciones.

Además, se reforzaron las medidas de control en la unidad, entre ellas la toma de cultivos, la limpieza y desinfección exhaustivas, la delimitación de áreas y la supervisión permanente de las medidas de higiene en todos los turnos.

¿Qué es la Klebsiella pneumoniae?

La Klebsiella pneumoniae es una bacteria gramnegativa que habita de manera natural en el intestino y las vías respiratorias, pero puede convertirse en un patógeno oportunista grave en entornos hospitalarios.

¿Qué es y cómo actúa?

• Es un bacilo encapsulado que forma parte de la familia Enterobacteriaceae.

• Vive de forma inofensiva en el intestino o la piel de personas sanas.

• Se vuelve peligrosa si invade otras partes del cuerpo de pacientes vulnerables.

• Es una causa común de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS).

Enfermedades que provoca

• Neumonía: Infección grave en los pulmones, a menudo con tos y moco sanguinolento.

• Infecciones urinarias: Afecta las vías urinarias, sobre todo en pacientes con catéteres.

• Infecciones en la sangre: Puede causar sepsis y bacteriemia.

• Infecciones en heridas: Riesgo en sitios quirúrgicos o tejidos blandos.