IMSS da banderazo al reclutamiento masivo del 2026

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dio el banderazo de inicio al draft 2026, considerado el reclutamiento masivo más grande del sector salud

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio el banderazo de inicio al draft 2026, considerado el reclutamiento masivo más grande del sector salud, con el objetivo de contratar 9 mil 616 médicas y médicos especialistas en todo el país.

Desde el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en la Ciudad de México, el funcionario señaló que el proceso se realizará de manera intensiva hasta el 13 de marzo, con la meta de superar la cifra de contratación del año anterior.

Crece la oferta de plazas

Robledo recordó que en 2018 el IMSS ofertaba 4 mil 995 plazas para especialistas; sin embargo, a partir de 2019 se incrementó la contratación y para 2026 la cifra prácticamente se duplicará.

Entre 2018 y 2025, añadió, la oferta de vacantes creció alrededor de 92 %, lo que representa mayores oportunidades laborales para personal médico, muchos de ellos formados en el propio instituto.

“El IMSS no es solamente un gran lugar para trabajar, también es un lugar seguro donde se aprende, donde se ayuda y donde se puede salvar vidas”, expresó.

Proceso de reclutamiento

Durante el arranque, Zoé Robledo recorrió el domo donde se instalaron los stands de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de todo el país, así como módulos de investigación, salud, trato digno y créditos.

Por su parte, Alejandro Martínez Marquina, titular de la Unidad de Personal, informó que se espera la llegada de especialistas del 2 al 13 de marzo, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Explicó que el procedimiento consiste en registro, asignación de mesa, revisión de la oferta y seguimiento en el módulo estatal correspondiente.

Para esta convocatoria se establecieron cuatro horarios de cita diaria (09:00, 12:00, 15:00 y 18:00 horas), además de 10 mesas de nominación y 10 mesas de oferta de plazas.

Aspirantes ya se presentan

Desde el primer día comenzaron a arribar médicos interesados en integrarse al Seguro Social.

Entre ellos, el doctor Alejandro Murrieta, especialista en Cirugía Plástica Reconstructiva originario de Nuevo León, quien busca obtener una base en la Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 del IMSS en Monterrey.

También acudió la doctora Jazmín Basurto, especialista en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica originaria de Guadalajara, quien expresó su interés por laborar en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y revisar opciones en Veracruz.

El IMSS reiteró que este proceso busca fortalecer la atención médica y avanzar hacia un instituto “más grande, más fuerte y más social”.