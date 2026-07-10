Imputan por autosecuestro a alcaldesa de Tenancingo

Mientras se desarrollaba la comparecencia, habitantes de Tenancingo se congregaron a las afueras de los juzgados para criticar su gestión en el municipio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló una imputación formal contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy "N", por el presunto delito de simulación de secuestro.

La audiencia, que se llevó a cabo de manera privada, comenzó la mañana de este jueves. En ella, las autoridades judiciales iniciaron el proceso para determinar la situación jurídica de la alcaldesa de extracción morenista, quien es señalada por haber fingido su propia privación de la libertad.

Protestas en los juzgados: ciudadanos exigen la destitución de la alcaldesa

Mientras se desarrollaba la comparecencia, un grupo de comerciantes, pobladores y migrantes originarios de Tenancingo se congregaron a las afueras de los juzgados del municipio para manifestar su rechazo a la gestión de la funcionaria y exigir de forma inmediata su separación del cargo.

Los manifestantes señalaron que, a lo largo de un año y siete meses de la actual administración, el sector comercial y la ciudadanía en general han enfrentado trabas para trabajar, así como incrementos desproporcionados en impuestos y derechos básicos.

Comerciantes acusan hostigamiento y trabas laborales

La inconformidad civil incluye denuncias de diversos sectores productivos, principalmente los dedicados al comercio de flores y verduras, quienes acusan una actitud confrontativa por parte del gobierno local.