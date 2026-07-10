VIE 14 FEB
30°

Nacional

Imputan por autosecuestro a alcaldesa de Tenancingo

Por: Carlos Nava

09 Julio 2026, 21:26

Compartir
WhatsApp

Mientras se desarrollaba la comparecencia, habitantes de Tenancingo se congregaron a las afueras de los juzgados para criticar su gestión en el municipio

Imputan por autosecuestro a alcaldesa de Tenancingo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló una imputación formal contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy "N", por el presunto delito de simulación de secuestro.

La audiencia, que se llevó a cabo de manera privada, comenzó la mañana de este jueves. En ella, las autoridades judiciales iniciaron el proceso para determinar la situación jurídica de la alcaldesa de extracción morenista, quien es señalada por haber fingido su propia privación de la libertad.

Protestas en los juzgados: ciudadanos exigen la destitución de la alcaldesa

Mientras se desarrollaba la comparecencia, un grupo de comerciantes, pobladores y migrantes originarios de Tenancingo se congregaron a las afueras de los juzgados del municipio para manifestar su rechazo a la gestión de la funcionaria y exigir de forma inmediata su separación del cargo.

Los manifestantes señalaron que, a lo largo de un año y siete meses de la actual administración, el sector comercial y la ciudadanía en general han enfrentado trabas para trabajar, así como incrementos desproporcionados en impuestos y derechos básicos.

Comerciantes acusan hostigamiento y trabas laborales

La inconformidad civil incluye denuncias de diversos sectores productivos, principalmente los dedicados al comercio de flores y verduras, quienes acusan una actitud confrontativa por parte del gobierno local.

"Detrás de cada puesto hay familias que alimentar. De mí dependen tres personas de la tercera edad... Nosotros lo que pediríamos es respeto para el pueblo; nosotros, que ya somos de la tercera edad y trabajadoras, sólo queremos trabajar", declaró Elba María de la Luz Díaz Nava, comerciante de la localidad.

Por su parte, Arturo Escobar Martínez, habitante afectado, calificó la gestión actual como una administración que vulnera a los ciudadanos: "A partir de que llega esta presidenta, se potencializó esta actitud totalmente aberrante en contra de la gente... los agarra realmente como enemigos".

Comunidad migrante se suma al reclamo de justicia

La molestia escaló también entre la comunidad de migrantes que radican en los Estados Unidos y que se encuentran de visita o mantienen nexos económicos con el municipio, quienes denunciaron un incremento de hasta tres veces más en las tarifas de agua, predial y servicios públicos, además de cobros injustificados a motociclistas.

  • Exigencia de renuncia: Javier Calzada, migrante residente en Denver, Colorado, manifestó el sentir de la comunidad en el extranjero: "Lo único que pedimos es que se haga justicia, que esta persona se le vincule y que renuncie si tiene tantita vergüenza. Una persona que elegimos de confianza nos traicione a medio tiempo; todavía no son los tres años y nos está robando, nos está abusando".

Los contingentes civiles permanecen a la expectativa del veredicto del juez, con la esperanza de que la investigación concluya con un auto de vinculación a proceso que fuerce la salida definitiva de la alcaldesa para el beneficio de la demarcación.

Comentarios