David “N” fue acusado de agredir sexualmente a su pareja y fotografiarla sin ropa en un domicilio de la colonia Providencia, en Guadalajara

Un hombre identificado como David “N” fue vinculado a proceso por el delito de violación, luego de ser señalado por presuntamente agredir sexualmente a su pareja y tomarle fotografías sin ropa en un domicilio de la colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía del Estado, una juez determinó que el imputado deberá permanecer bajo prisión preventiva oficiosa durante seis meses, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

La agresión habría ocurrido en noviembre de 2025

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2025, cuando la víctima se encontraba en la vivienda de David “N”, ubicada en la colonia Providencia.

Según la denuncia, el hombre le solicitó sostener relaciones sexuales; sin embargo, ante la negativa de la mujer, presuntamente utilizó la fuerza física para quitarle la ropa y agredirla sexualmente. Durante ese episodio, también habría tomado fotografías de la víctima sin prendas.

La investigación señala que, cuando la mujer intentó abandonar el inmueble, el imputado le habría impedido el paso y cometido una segunda agresión sexual antes de que ella consiguiera salir del domicilio.

Fiscalía cumplimenta orden de aprehensión

Las indagatorias estuvieron a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, instancia que reunió los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión contra el señalado.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron el mandamiento judicial y trasladaron a David “N” ante la autoridad correspondiente para que respondiera por los hechos que se le atribuyen.

Imponen seis meses de prisión preventiva

Durante la audiencia, la juez revisó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinó vincular a proceso al acusado por el delito de violación.

Como medida cautelar, ordenó que permanezca en prisión preventiva oficiosa por un periodo de seis meses. También estableció ese mismo plazo para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía podrá continuar reuniendo elementos relacionados con el caso.

La vinculación a proceso representa el inicio de una etapa judicial para investigar los hechos y no constituye, por sí misma, una sentencia condenatoria.