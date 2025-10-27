Imputan a dirigente de tiro en Yucatán por crueldad animal

El caso de Ferdinando “N” provocó protestas en Mérida y presión sobre autoridades deportivas que ahora enfrentan reclamos por mantenerlo en sus cargos.

El dirigente de la Asociación de Tiro de Yucatán, identificado como Ferdinando “N”, fue vinculado a proceso por el delito de crueldad animal, tras ser acusado de disparar con un arma de perdigones contra una perrita llamada Sicilia, de raza ganadero australiano.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el imputado fue detenido en Ciudad del Carmen, Campeche, donde se mantenía prófugo desde hace una semana. Posteriormente, fue trasladado a Mérida para rendir cuentas ante un juez, quien determinó su prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La denuncia se originó después de que vecinos de la colonia Plan de Ayala Norte encontraran a la perrita gravemente herida dentro de un contenedor. Según los reportes oficiales, el animal presentaba lesiones provocadas por perdigones, compatibles con las de un arma de aire comprimido.

Durante la audiencia, los fiscales de litigación presentaron pruebas que sustentan la acusación, entre ellas el peritaje veterinario y testimonios de testigos. El juez determinó un plazo de cuatro meses para la integración final del expediente.

El caso ha generado una fuerte reacción entre colectivos animalistas, que realizaron manifestaciones frente al Palacio de Gobierno y en el centro de Mérida. Además, han solicitado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por el yucateco Rommel Pacheco, y a la Federación Internacional de Tiro, que se revisen los nombramientos y cargos deportivos del implicado.