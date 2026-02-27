Imputan a 24 personas por secuestro de alcaldesa en Oaxaca

Pobladores la privaron ilegalmente de la libertad y la obligaron a subir por la fuerza a una ambulancia en la que fue retirada del lugar

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que 24 personas fueron procesadas penalmente por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género, tras la retención de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez. Los hechos ocurrieron al interior del Congreso del Estado de Oaxaca mientras sesionaba la LXVI Legislatura.

¿Cómo ocurrió la retención dentro del Congreso de Oaxaca?

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 24 de febrero de 2026, cuando se discutía la revocación de mandato de la alcaldesa. Tras la votación en contra de dicha propuesta, un grupo de personas ingresó al recinto legislativo.

Según la FGEO, los manifestantes sometieron a la presidenta municipal, la privaron ilegalmente de la libertad y la obligaron a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia, en la que fue retirada del lugar.

Versiones de asistentes indican que los manifestantes superaron los filtros de seguridad, ingresaron al salón de sesiones y confrontaron tanto a la alcaldesa como a diputadas y diputados presentes.

Operativo de rescate y detención de 24 personas

Tras el reporte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Vial, Policía Estatal, FGEO, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones, C5i y PABIC.

Como resultado del despliegue, las autoridades lograron ubicar y dar alcance al vehículo, lo que permitió el rescate de la víctima durante el trayecto hacia San Agustín Amatengo.

En la intervención fueron detenidas 24 personas, entre ellas el conductor de la unidad. Del total, 13 son mujeres y 11 hombres, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

¿Qué delitos se imputan y qué sigue en el proceso?

Las personas detenidas son investigadas por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género. La FGEO realiza los trabajos de procuración de justicia a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de los imputados conforme avancen las diligencias. La Fiscalía estatal reiteró que lleva a cabo investigaciones integrales y multidisciplinarias para esclarecer delitos de alto impacto y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Pronunciamiento del Congreso de Oaxaca

Tras los hechos, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca emitió un posicionamiento en el que condenó lo ocurrido dentro del recinto legislativo.

“Solicitamos se investiguen y sancionen a las personas responsables de tan lamentables hechos porque la violencia nunca será el camino para dirimir las diferencias entre habitantes de las comunidades”.

En el documento también se señaló que pobladores de San Agustín Amatengo agredieron a la diputada Concepción Rueda Gómez y a la presidenta municipal, a quien golpearon y retuvieron contra su voluntad.

El Congreso reafirmó que es el espacio legítimo para el diálogo y los acuerdos, y subrayó que toda diferencia debe resolverse dentro del marco de la ley.

Qué pasó en el Congreso de San Agustín Amatengo

Habitantes del municipio han acusado a la presidenta municipal de presunto desvío de recursos, falta de obra pública y abandono de la comunidad. De acuerdo con versiones locales, la retención tenía como finalidad llevarla a “rendir cuentas” ante la población.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el estado de salud de la alcaldesa tras el rescate. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos durante la sesión legislativa.