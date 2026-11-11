Imputa EUA a presunto enlace entre Ryan Wedding y cárteles

Roberto Gómez, alias ‘Rob Flores’, es señalado de filtrar información sobre operativos y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Roberto Gómez, alias “Rob Flores”, quien permanece prófugo en México y es señalado de operar como intermediario entre el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding y organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Enfrenta cargos por narcotráfico, conspiración para importar drogas y lavado de dinero.

De acuerdo con la acusación, Gómez proporcionaba información confidencial sobre investigaciones, detenciones y operativos de autoridades mexicanas y estadounidenses a sus cómplices, incluido Wedding.

Entre 2016 y 2026 habría facilitado el tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos y Canadá, además de ayudar al exdeportista a evadir la justicia estadounidense.