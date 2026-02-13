Impulsan construcción de nuevo buque para apoyo civil

Esta embarcación podrá desplegar recursos rápidamente hacia comunidades costeras que resulten afectadas por huracanes, inundaciones u otras emergencias

La Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) avanza en la construcción de un Buque Multipropósito (MPV) diseñado para fortalecer la vigilancia marítima de largo alcance y ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres naturales dentro del territorio nacional. Este proyecto forma parte del proceso de modernización de la flota naval y busca integrar funciones operativas, logísticas y humanitarias en una sola plataforma.

La nueva embarcación permitirá a la Marina contar con un recurso estratégico adaptable tanto a tareas de seguridad como a labores de asistencia a la población en el marco del Plan Marina, que se activa en situaciones de riesgo por fenómenos meteorológicos, contingencias sanitarias o desastres naturales.

Diseño versátil para misiones navales y humanitarias

El concepto del buque multipropósito responde a la necesidad de contar con unidades navales que no estén limitadas a una sola función. Su diseño contempla espacios que permiten el transporte de personal, carga logística, vehículos ligeros y equipo especializado, así como áreas destinadas a la operación de aeronaves no tripuladas y helicópteros.

Además de las funciones de patrullaje y vigilancia en zonas marítimas estratégicas, esta embarcación podrá desplegar recursos rápidamente hacia comunidades costeras o insulares que resulten afectadas por huracanes, inundaciones u otras emergencias, facilitando el acceso donde la infraestructura terrestre se vea comprometida.

Capacidad médica y apoyo en contingencias

Uno de los componentes más relevantes del nuevo buque es la incorporación de un hospital fijo con capacidad modular, el cual permitirá brindar atención médica inmediata durante operativos de rescate o asistencia humanitaria.

Esta infraestructura médica flotante puede convertirse en un punto de atención para población civil en escenarios donde hospitales o clínicas hayan resultado dañados.

La habitabilidad del navío está pensada para albergar tanto a la tripulación como a personal médico, rescatistas y elementos de apoyo, lo que amplía su funcionalidad en operaciones prolongadas. Esta característica refuerza la capacidad de la Semar para actuar no solo como fuerza de seguridad, sino también como agente de protección civil en el mar y en zonas costeras.

Fortalecen presencia operativa en mares nacionales

La incorporación de esta unidad a la flota permitirá incrementar la presencia de la Armada en regiones marítimas de difícil acceso, así como reforzar tareas de vigilancia, patrullaje y monitoreo en áreas donde se requiere cobertura constante.

La movilidad, autonomía y alcance del buque multipropósito le permitirán operar durante periodos prolongados sin necesidad de regresar a puerto, lo que resulta clave para misiones de supervisión, apoyo logístico y presencia disuasiva en aguas nacionales.

Desarrollo naval y proyección a largo plazo

La construcción del buque se realiza en instalaciones navales mexicanas, lo que impulsa el desarrollo tecnológico y la industria de construcción naval en el país. Este tipo de proyectos genera empleos directos e indirectos y fortalece las capacidades técnicas nacionales en diseño y fabricación de embarcaciones de gran escala.

De acuerdo con la proyección institucional, la unidad entrará en operaciones en los próximos años, una vez concluidas las etapas estructurales, de equipamiento y pruebas de navegación, con ello, la SEMAR contará con una plataforma que integra seguridad marítima y apoyo civil en un mismo recurso estratégico.