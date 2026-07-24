Impulsa Senado una reforma legal para fortalecer el autocuidado

La reforma plantea modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, para incorporar por primera vez una definición legal del autocuidado

En el marco del Día Internacional del Autocuidado, el Senado anunció que en septiembre discutirá una reforma para incorporar esta práctica a la Ley General de Salud como parte de una estrategia orientada a fortalecer la prevención y la educación en salud.

La reforma en mención plantea modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, para incorporar por primera vez una definición legal del autocuidado, reconocerlo como parte de las acciones de promoción de la salud y establecer programas permanentes de educación para fortalecer esta cultura entre la población.

“No se trata únicamente de incorporar el concepto de autocuidado en la ley, sino de construir un nuevo paradigma de salud pública”, afirmó el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía.

El anuncio se realizó en la Cámara Alta, donde autoridades, representantes de la academia, organizaciones civiles y de la industria llamaron a fortalecer la prevención y la alfabetización en salud como herramientas para mejorar el bienestar de la población.

Durante la ceremonia, Reyes Carmona explicó que la iniciativa, aprobada previamente por la Cámara de Diputados, será uno de los primeros asuntos que discutirá el pleno al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones y sostuvo que la propuesta representa “un nuevo paradigma de salud pública”, al colocar la promoción de la salud, la prevención y el autocuidado como ejes de las políticas públicas.

En su participación, Rosa Amarilis Zárate, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que “la salud de una nación no se construye solamente en un hospital, en una terapia intensiva o en una farmacia”, sino también desde la educación, la prevención y la decisión cotidiana de cada persona de cuidarse.

La académica sostuvo que el autocuidado debe fortalecerse desde la infancia y llamó a incorporar estos principios en la formación de los profesionales de la salud, al considerar que una población informada puede tomar mejores decisiones para prevenir enfermedades.

La ceremonia concluyó con la iluminación, en color verde azulado, de la fachada del Senado, un acto simbólico con el que los asistentes reiteraron el llamado a fortalecer la prevención y la educación en salud.