Impulsa ley de pagos sin efectivo y formalización

La nueva Ley de Economía Digital busca ampliar la inclusión financiera, facilitar la formalización de comercios y aprovechar SPEI y CoDi para agilizar pagos

La nueva Ley de Economía Digital, enviada al Congreso de la Unión junto con el Paquete Económico 2027, busca acelerar la transición hacia los pagos digitales, reducir el uso de efectivo y facilitar la formalización de comercios y productos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que la digitalización de los pagos puede contribuir a mejorar la seguridad y la eficiencia, además de generar un historial de operaciones bancarias que facilite posteriormente la formalización de negocios y el acceso a servicios financieros.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, explicó que la iniciativa aprovechará la infraestructura existente de SPEI y CoDi para realizar transferencias inmediatas desde aplicaciones bancarias.

También contempla facilitar los cobros en comercios desde teléfonos celulares, sin comisiones y con recepción instantánea del dinero.

¿Cómo busca la ley ampliar los pagos digitales?

La propuesta plantea extender el uso de pagos digitales a los distintos niveles de gobierno y reducir barreras regulatorias y financieras para favorecer la bancarización, la generación de historiales financieros y el acceso al crédito.

El funcionario señaló que la transición hacia esquemas digitales ya comenzó en sectores como las gasolineras y las carreteras.

Digitalización simplifica trámites y servicios públicos

A dos años del inicio de la administración, la ATDT reportó la simplificación de más de 4 mil trámites, de los cuales mil 947 fueron eliminados. El promedio de requisitos pasó de seis a dos, mientras que el tiempo de resolución se redujo de 44 a 22 días.

Entre los servicios con mayor demanda se encuentra el Registro Civil, con 23 millones de usuarios, mientras que 5 millones de personas han realizado trámites de pasaporte. En los consulados, 2.5 millones de personas han efectuado gestiones en línea.

Peña Merino destacó que actualmente se realizan alrededor de 2 millones de trámites digitales al día. Para soportar esta demanda se creó Nube MX, que aloja 450 sistemas, mientras que Llave MX suma 30 millones de cuentas, más de 363 millones de accesos y está vinculada a 266 trámites y servicios.

Crearán Expediente Llave MX y supercomputadora Coatlicue

En octubre comenzará el Expediente Llave MX, diseñado para que los documentos puedan compartirse digitalmente sin que las personas tengan que trasladarse.

También arrancará la construcción de Coatlicue, una supercomputadora con capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo, cuya conclusión está prevista para 2028.

Prevén contratar satélite mexicano en octubre

En materia de telecomunicaciones, la ATDT informó que en octubre se contratará el satélite mexicano de telecomunicaciones, cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2030.

El proyecto tendrá una capacidad de 250 gigabits por segundo y busca ampliar la conectividad en zonas alejadas del país.

Amplían herramientas digitales y conectividad

La estrategia también incluye herramientas de inteligencia artificial para servicios públicos, la Ventanilla 24/7, que acumula 2 millones de atenciones, y el 079, que concentra más de 30 líneas y suma 5.4 millones de atenciones. El portal gob.mx registra 66 millones de usuarios.

En conectividad, la dependencia reportó la conexión de 10 mil 136 teleescuelas y 5 mil 153 clínicas del IMSS-Bienestar, además de cobertura móvil en cerca de 37 mil localidades.

Con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se han generado ahorros por 842 millones de pesos.