Impactante rescate de niña de vehículo tras accidente en Puebla

En las últimas horas, comenzó a circular un video que muestra la compleja operación realizada por los equipos de rescate para liberar a los ocupantes

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Las impactantes imágenes de un vehículo que quedó suspendido en el aire, con riesgo de caer al vacío, evidencian la magnitud del accidente registrado la tarde de este lunes en Puebla.

El percance ocurrió sobre el Periférico Ecológico, a la altura del bulevar Forjadores, donde presuntamente las condiciones de lluvia provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera del camino.

Rescatan a tres personas con vida tras el accidente

En el lugar, cuerpos de emergencia lograron rescatar con vida a tres personas: un hombre de 48 años, un joven de 18 y una niña de 5 años, de acuerdo con información de la policía de Cuautlancingo.

Sin embargo, también se confirmó que una mujer fue extraída del vehículo sin signos vitales, lo que elevó la gravedad del incidente.

De acuerdo con los reportes, el momento más crítico se vivió durante el rescate de la menor, quien se encontraba atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad.

Video del rescate revive el impacto del accidente

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra la compleja operación realizada por los equipos de rescate para liberar a los ocupantes del vehículo.

En la grabación, captada por testigos, se observa cómo el personal de emergencia ejecuta maniobras de alta precisión para evitar que la unidad, que permanecía suspendida, se desestabilizara.

Para ello, utilizaron equipo especializado que permitió asegurar el vehículo antes de retirar partes de la carrocería y acceder a las víctimas.

Las imágenes también exhiben el momento en que los rescatistas logran extraer a la menor, en una intervención que ha sido calificada como 'quirúrgica' por la complejidad y el riesgo que implicaba.

Reconocen labor de cuerpos de emergencia

El material se ha difundido ampliamente, generando reacciones entre usuarios, quienes han destacado la coordinación y rapidez de los rescatistas para evitar una tragedia mayor.

A raíz de la viralización del video, ciudadanos han reiterado el llamado a conducir con precaución, especialmente en vialidades de alta velocidad como el Periférico Ecológico, donde las condiciones climáticas pueden incrementar el riesgo de accidentes.