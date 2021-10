Ilegal que empresas exijan certificado de vacunación Covid

El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que las empresas que solicitan a sus trabajadores su certificado de vacunación contra Covid-19 cometen una falta

Por: Luz Camacho

octubre, 19, 2021 10:06

MÉXICO.- Si la empresa para la que trabajas te pide como requisito para regresar a laborar el certificado de vacunación contra Covid-19 está cometiendo una acción ilegal, así lo dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, este martes durante la conferencia mañanera.

Cabe recordar que el Gobierno mexicano habilitó el portal cv.covid.salud.gob.mx para solicitar el certificado de vacunación contra Covid-19 para facilitar el tránsito de las y los mexicanos a otros países que solicitan este documento.

El funcionario apuntó que ante la situación de las empresas que exigen el certificado de vacunación Covid-19, "seguramente la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y su equipo de trabajo tomaran cartas en el asunto".

Asimismo hizo un llamado a la población a denunciar estos casos ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Certificado de vacunación no tiene errores: López-Gatell

Por otra parte, subsecretario Hugo López Gatell señaló que el certificado Covid-19 no tiene errores, sino que las personas que no han obtenido su documento con los datos completos, no tiene los datos de la segunda dosis, pues "hay un rezago en la captura de los registros. Estamos analizando alternativas”.

Una de las posibilidades que están explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir, aportar de manera directa las pruebas de su vacuna, su papeleta y esto con un mecanismo automático, pueda incorporarse al certificado.