Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Sinaloa

Familias confirmaron la identificación de dos mineros secuestrados. Sus restos fueron localizados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde

Familiares de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, dos de los trabajadores mineros secuestrados en enero en Concordia, confirmaron la identificación de sus restos en fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de El Verde, en el sur de Sinaloa.

Con este hallazgo, ya suman siete los mineros identificados tras el secuestro ocurrido el pasado 23 de enero, mientras tres trabajadores permanecen desaparecidos, según datos de autoridades y familiares.

Los restos de ambos mineros fueron localizados en una de las fosas descubiertas en la comunidad de El Verde, situada a unos 45 kilómetros de Mazatlán.

Los trabajadores formaban parte del grupo de diez mineros privados de la libertad en enero pasado durante un ataque armado atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.

Desde entonces, las familias de las víctimas y colectivos de búsqueda han mantenido presión para esclarecer el caso y localizar a los trabajadores desaparecidos.

La confirmación de las identificaciones se difundió a través de la página de Facebook “Mineros desaparecidos”, donde familiares y compañeros compartieron mensajes de despedida y exigencias de justicia.

En una de las publicaciones dedicadas a Javier Vargas se expresó el dolor de su comunidad y se recordó su vida como trabajador minero, señalando que su muerte refleja la difícil realidad que enfrentan muchas familias en el país.

En otra publicación, dedicada a Javier Valdez, amigos y allegados manifestaron indignación por el crimen y enviaron condolencias a sus familiares.

Siete víctimas ya identificadas

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la identidad de siete trabajadores vinculados a este caso:

Javier Guillermo Vargas Valle

Javier Emilio Valdez Valenzuela

José Ángel Hernández Vélez

Francisco Antonio Esparza Yáñez

José Manuel Castañeda Hernández

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, solo dos de los mineros eran originarios de Sinaloa, mientras que los demás provenían de estados como Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

Tres mineros siguen sin ser localizados

A pesar de los avances en las identificaciones, tres trabajadores continúan desaparecidos:

Francisco Antonio Esparza Yáñez

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Miguel Tapia Rayón

Familiares han insistido en que continúen los operativos de búsqueda en la región para dar con su paradero.

Vizsla Silver planea retomar operaciones

En medio de la crisis de seguridad en la zona, la empresa minera canadiense Vizsla Silver informó que planea reanudar sus actividades en Concordia tras una suspensión temporal.

El anuncio fue confirmado por el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, quien indicó que la compañía solicitó reforzar las medidas de seguridad para retomar su proyecto minero en la región.

El funcionario subrayó que el proyecto es considerado uno de los más relevantes para la producción de plata en el país y podría posicionar a Sinaloa como uno de los principales estados productores.

Aunque aún no se ha definido una fecha oficial, autoridades estatales señalaron que el reinicio de operaciones podría concretarse en las próximas semanas.