Identifican restos de hombre en fosa clandestina en Sinaloa

Autoridades confirmaron la identificación de los restos de un hombre de 58 años que fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, tras varias jornadas de búsqueda realizadas en la zona serrana del sur del estado.

De acuerdo con información oficial, la víctima fue identificada como Isabel Hernández García, quien había sido reportado como desaparecido desde el 14 de diciembre de 2025 en la cabecera municipal de Concordia.

La confirmación de su identidad se logró mediante pruebas genéticas realizadas a restos óseos recuperados en la comunidad de El Verde, donde en las últimas semanas colectivos de búsqueda y autoridades han detectado diversos puntos con enterramientos clandestinos.

Identificación mediante pruebas forenses

Tras el hallazgo de restos humanos en la zona, peritos forenses llevaron a cabo estudios de ADN que permitieron confirmar la identidad del hombre desaparecido.

Una vez concluido el proceso científico, las autoridades notificaron a los familiares de la víctima, quienes mantenían activa la ficha de búsqueda desde finales del año pasado.

El caso se suma a otros hallazgos recientes registrados en esa región de Sinaloa, donde continúan las investigaciones para determinar la identidad de otros restos localizados en fosas clandestinas.

Zona con múltiples hallazgos

La comunidad de El Verde, en Concordia, se ha convertido en uno de los puntos donde colectivos de familiares de personas desaparecidas han intensificado las labores de búsqueda.

En el área se han localizado varias fosas clandestinas durante operativos realizados en coordinación con autoridades estatales y federales.

De acuerdo con reportes preliminares, en ese sitio se han recuperado al menos 18 cuerpos, algunos de los cuales ya han sido identificados, mientras que otros continúan en proceso de análisis por parte de especialistas forenses.

Investigaciones continúan en la región

Los hallazgos han derivado en operativos de seguridad y trabajos periciales en la zona serrana del sur de Sinaloa, con el objetivo de ubicar más restos humanos y avanzar en la identificación de las víctimas.

Autoridades señalaron que las investigaciones siguen abiertas, mientras colectivos de búsqueda continúan participando en exploraciones en distintos puntos del municipio de Concordia.

El objetivo, indicaron, es localizar más indicios, identificar a las víctimas y esclarecer los hechos relacionados con estas fosas clandestinas, en una región que ha registrado diversos casos de desaparición en los últimos meses.