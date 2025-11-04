Identifican homicida del alcalde de Uruapan como 'El Cuate'

Autoridades investigan el caso para esclarecer el móvil y determinar el número de personas involucradas en el homicidio del presidente municipal

Fuentes federales identificaron al asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo como familiar de un presunto miembro del crimen organizado ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la información, Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate", era familiar de "El Prángana", quien le arrebató la vida al presidente municipal durante el Festival de las Velas, al dispararle en al menos siete ocasiones.

Autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar si es un hecho relacionado con algún grupo del crimen organizado.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta una carpeta de investigación.