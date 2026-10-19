Identifican en Sonora restos de dos hermanos desaparecidos

El colectivo atribuyó la localización de los restos a una jornada de búsqueda realizada el 19 de septiembre en el desierto de San Luis Río Colorado

Los restos de Vicente y Jesús Manuel Benavides Valenzuela, dos hermanos buscados durante más de un año en San Luis Río Colorado, Sonora, fueron identificados y entregados a su madre, informó el colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora.

La agrupación dio a conocer que los restos habían sido localizados el 19 de septiembre de 2026 en una zona desértica del municipio.

La identificación permitió que sus familiares los despidieran el viernes 16 de octubre, después de una búsqueda que incluyó llamados públicos para obtener información sobre su paradero.

La familia los buscaba desde 2025

De acuerdo con los antecedentes del caso, los hermanos desaparecieron en julio de 2025, cuando viajaban hacia el fraccionamiento Chulavista a bordo de un automóvil Chrysler 300 gris. Desde entonces, sus familiares perdieron contacto con ellos y comenzaron a buscarlos.

Durante ese periodo, la familia ofreció una recompensa de 3 mil dólares por información que ayudara a localizarlos. Sus nombres y fotografías también fueron difundidos para solicitar apoyo ciudadano.

El hallazgo ocurrió en septiembre

El colectivo atribuyó la localización de los restos a una jornada de búsqueda realizada el 19 de septiembre en el desierto de San Luis Río Colorado. Después del hallazgo, se llevaron a cabo los procedimientos forenses para establecer su identidad.

La información sobre la identificación y entrega se difundió desde el 16 de octubre. Por ello, el avance reciente corresponde a la confirmación de quiénes eran y a su restitución a la familia, no a un hallazgo ocurrido este domingo.

Al comunicar la noticia, la agrupación expresó sus condolencias y reconoció la persistencia de los familiares, quienes mantuvieron la búsqueda de ambos hermanos durante más de un año.

La identificación no esclarece por sí misma lo ocurrido con los hermanos. En la información pública consultada no se precisan la causa de muerte ni las circunstancias en las que sus restos llegaron al lugar donde fueron encontrados.

Tampoco se localizaron anuncios de detenciones relacionadas con el caso. La entrega a sus familiares permite realizar la despedida, mientras permanecen pendientes las respuestas sobre su desaparición y muerte.