Identifican cuerpo hallado en carrito de supermercado en Puebla

Un hombre encontró el carrito de supermercado, por lo que comenzó a empujarlo por algunas calles. Pero al descubrir el cuerpo, lo abandonó sobre la vía pública

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que se identificó a la persona encontrada sin vida dentro de un carrito de supermercado el pasado 17 de octubre.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género, se trata de Joselin Liliana "N", de 24 años, cuyo cuerpo fue encontrado en calles de la colonia El Carmen Huexotitla.

Personal de Servicios Periciales determinó que la causa de muerte de la joven fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Ante esto, el Programa de Identificación Humana logró identificar a la víctima tras cotejar sus huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral.

La Fiscalía General del Estado afirmó que seguirá brindando acompañamiento a los familiares de la víctima.

Cámaras de videovigilancia captaron el suceso

Autoridades lograron procesar el sitio del hallazgo, logrando obtener las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas cerca de la zona.

A través de ellas, se observó que el día de los hechos, un hombre encontró el carrito de supermercado para después empujarlo algunos metros.

Sin embargo, al percatarse de la presencia del cuerpo, lo abandonó inmediatamente en el lugar.