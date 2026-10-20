Identifican a los dos agentes de la CIA muertos en Chihuahua

Richard Johnston y John Black fallecieron en un accidente tras participar en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara

Richard Leiter Johnston III y John D. Black son los dos ciudadanos estadounidenses que murieron el pasado 19 de abril en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, luego de participar en un operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

El caso generó polémica ante los señalamientos sobre la presunta participación irregular de personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano. En medio de la controversia, se dieron a conocer las identidades y parte de la trayectoria de ambos hombres.

¿Quién era Richard Johnston?

Richard L. Johnston III tenía 35 años y era originario de Washington D. C. Conocido como “Rick”, inició su carrera en el Ejército de Estados Unidos, donde alcanzó el grado de capitán y se desempeñó como jefe de pelotón en el 25.º Regimiento de Infantería.

De acuerdo con su obituario, en 2016 dirigió a soldados durante la Operación Freedom Sentinel en Afganistán. También participó en operaciones antiterroristas y en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas.

Su trayectoria militar incluyó un despliegue en Filipinas, donde intervino en acciones contra organizaciones terroristas. Además, se graduó de la Escuela de Rangers, la Escuela de Asalto Aéreo y la Escuela Básica de Tropas Aerotransportadas del Ejército estadounidense.

Tras convertirse en integrante de los Boinas Verdes, dejó el servicio militar activo, pero continuó trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Según su obituario, fue enviado a distintas regiones del mundo, entre ellas Medio Oriente, África, Asia Oriental y el hemisferio occidental.

Johnston hablaba mandarín, español e inglés. El obituario señala que murió mientras prestaba servicio en el extranjero el 19 de abril de 2026.

¿Quién era John Black?

John D. Black tenía 43 años y nació en San Francisco, California. Estudió en la Universidad de Gonzaga, donde destacó como jugador de futbol americano.

Su trayectoria también estuvo vinculada al ámbito militar. En un video publicado en 2013 en el sitio web del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, compartió su experiencia en Afganistán, donde se desempeñó como ayudante de campo del comandante general de la Primera División de Marines.

La muerte de ambos estadounidenses en Chihuahua puso bajo escrutinio las circunstancias de su presencia en el operativo contra el narcolaboratorio y abrió cuestionamientos sobre la posible participación de personal de inteligencia estadounidense en acciones dentro de México.