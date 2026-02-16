Identifican a cinco hombres hallados en Navolato

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que los cinco cuerpos hallados en Navolato corresponden a una familia desaparecida en Ahome

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la identidad de los cinco cuerpos que fueron localizados al interior de una camioneta en las inmediaciones del municipio de Navolato.

De acuerdo con la autoridad, las víctimas corresponden a integrantes de una familia que había sido reportada como desaparecida días atrás en el municipio de Ahome.

La Fiscalía detalló que los hombres fueron identificados como José Ángel “N”, Juan Antonio “N”, Luis Armando “N”, Luis Ramón “N” y Heriberto “N”.

Según las investigaciones, los cinco fueron privados de la libertad por sujetos armados la tarde del 7 de febrero de 2026, cuando circulaban por una carretera en Ahome, luego de regresar de un viaje al puerto de Mazatlán.

Hallazgo en carretera

Fue el miércoles 11 de febrero cuando los cuerpos fueron abandonados dentro de una camioneta sobre la carretera Culiacán-Navolato.

Tras el hallazgo, las víctimas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense para llevar a cabo la identificación legal ante el Ministerio Público.

La Fiscalía señaló que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el homicidio de los cinco hombres. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

El estado enfrenta una crisis de violencia desde septiembre de 2024, derivada de la pugna entre las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos, conflicto que se intensificó tras la detención en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, de los presuntos narcotraficantes Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López, ocurridas el 25 de julio de 2024.

Las autoridades estatales reiteraron que las investigaciones continúan en curso.