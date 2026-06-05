ICE detiene en California a militar buscado por caso Ayotzinapa

El exmilitar era buscado por su presunta relación con el delito de desaparición forzada de personas, uno de los cargos centrales en el expediente Ayotzinapa

Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron en California a Enrique Martínez Chávez, exmilitar mexicano señalado por autoridades mexicanas dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El arresto fue realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, en el área de Los Ángeles. El exintegrante del Ejército mexicano permanecerá bajo custodia migratoria mientras se define el procedimiento para su posible retorno a México.

La detención ocurre más de 11 años después de los hechos registrados en Iguala, Guerrero, y revive una de las líneas más sensibles del caso: la presunta participación u omisión de elementos militares durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Militar estaba relacionado con el 27 Batallón de Infantería

Martínez Chávez fue identificado como integrante del 27 Batallón de Infantería, unidad militar con sede en Iguala que ha sido mencionada de manera recurrente dentro de las investigaciones por la desaparición de los estudiantes normalistas.

De acuerdo con las indagatorias, el exmilitar era buscado por su presunta relación con el delito de desaparición forzada de personas, uno de los cargos centrales en el expediente Ayotzinapa.

Las investigaciones han señalado que elementos del Ejército tuvieron conocimiento de los movimientos de los estudiantes durante aquella noche, por lo que el papel de integrantes castrenses ha sido uno de los puntos más controvertidos del caso.

La captura también vuelve a poner bajo revisión el manejo judicial del expediente. En 2022, la Fiscalía General de la República obtuvo decenas de órdenes de aprehensión contra presuntos implicados, entre ellos militares.

Sin embargo, semanas después, varias de esas órdenes fueron canceladas, lo que provocó críticas de familiares de los estudiantes y organizaciones que han acompañado el caso. Martínez Chávez figuraba entre los nombres señalados dentro de esa etapa de la investigación.

Con su detención en Estados Unidos, el caso vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública, especialmente por la exigencia de que todos los señalados comparezcan ante la justicia mexicana.

Familias mantienen exigencia de verdad y justicia

El caso Ayotzinapa continúa abierto y sigue siendo uno de los expedientes más sensibles en materia de derechos humanos en México.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos han insistido durante años en que se esclarezca la actuación de corporaciones policiales, autoridades locales, grupos criminales y elementos militares que pudieron haber participado o tenido información sobre los hechos.

La detención del exmilitar ocurre en medio de nuevas presiones para que se entregue documentación pendiente y se profundice en la investigación sobre el papel del Ejército en Iguala.

Permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos

Por ahora, Enrique Martínez Chávez se encuentra bajo resguardo de autoridades migratorias estadounidenses mientras se determina su situación legal y el proceso que podría permitir su entrega a México.

Su eventual retorno sería relevante para las investigaciones, debido a que permitiría reactivar una línea judicial vinculada con militares que durante años han sido señalados dentro del caso.

La captura representa un nuevo capítulo en un expediente que, a más de una década de distancia, continúa sin ofrecer una respuesta definitiva sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.