ICE deporta a Jalisco a dos hombres buscados por Interpol

Dos hombres con ficha roja de Interpol fueron detenidos por ICE en Estados Unidos y deportados a Jalisco, donde enfrentarán procesos judiciales

Dos hombres que contaban con ficha roja de Interpol fueron detenidos en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y posteriormente deportados a Jalisco, informó la Fiscalía estatal.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier N y Juan José N, quienes eran buscados por autoridades mexicanas debido a distintas investigaciones.

Uno es acusado de delitos contra la salud

Francisco Javier N tenía una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, relacionados con narcomenudeo y posesión simple.

Los hechos por los que era requerido ocurrieron en Tonalá, Jalisco, en diciembre de 2023.

El segundo es señalado por robo

En el caso de Juan José N, las autoridades lo buscaban por el delito de robo calificado, derivado de un hecho registrado el 16 de diciembre de 2021.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría despojado de un vehículo Mazda modelo 2016 a su propietario, a quien presuntamente amenazó con un objeto punzocortante.

El robo ocurrió sobre la carretera San Juan de los Lagos-Jalostotitlán, en el municipio de San Juan de los Lagos.

Confirman fichas rojas de Interpol

Después de las detenciones en Estados Unidos, se confirmó mediante Interpol que ambos contaban con fichas rojas, por lo que comenzó el procedimiento para su deportación controlada hacia México.

El traslado se realizó por el cruce fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, mediante la coordinación entre la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República.

Una vez que fueron trasladados a Jalisco, ambos hombres quedaron a disposición de los juzgados correspondientes, donde continuarán los procesos legales relacionados con las acusaciones que pesan en su contra.