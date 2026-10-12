Huracán 'Simon' se mantiene en categoría 3 frente a Jalisco

Bandas nubosas del sistema provocan precipitaciones intensas en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán mientras avanza hacia Mazatlán.

El huracán Simon se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza de forma lenta y paralela a las costas del estado de Jalisco. De acuerdo con el último reporte oficial emitido, la extensa circulación del fenómeno meteorológico continúa ocasionando precipitaciones intensas a extraordinarias en el occidente de México, así como rachas de viento severas y oleaje elevado en la franja costera.

El centro del ciclón se localizó a 75 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes y a 95 km al oeste-noroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco. El sistema registra un desplazamiento continuo hacia el noroeste a 7 km/h, acompañado de vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de hasta 240 km/h y una presión mínima central de 956 hPa.

Zonas bajo alerta

Las bandas nubosas asociadas al huracán generarán condiciones climáticas adversas en los estados del Pacífico central.

Lluvias puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Se pronostican para la zona oeste y la región costera de Jalisco .

Se pronostican para la zona oeste y la región costera de . Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Afectarán al estado de Colima .

Afectarán al estado de . Lluvias intensas (75 a 150 mm): Tendrán impacto en el sur de Nayarit y el oeste de Michoacán .

Tendrán impacto en el sur de y el oeste de . Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Se registrarán en las zonas centro y sur de Sinaloa.

Las autoridades meteorológicas mantienen la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías. Asimismo, se descontinuó la alerta de prevención desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, y se sostiene la zona de vigilancia por efectos de huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

En las costas de Jalisco se estiman vientos de 190 a 210 km/h con rachas de 220 a 230 km/h y olas de 8.0 a 10.0 metros, además de marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco y Colima, por lo que Protección Civil pide extremar precauciones a la población y a la navegación marítima.

Evolución y trayectoria estimada

De acuerdo con el modelo de pronóstico, el huracán perderá fuerza gradualmente en los próximos días conforme continúe su trayecto hacia el noroeste.