Huracán 'Simon' se mantiene como categoría 2

Se ubica a 115 kilómetros de Cabo Corrientes; Protección Civil pide extremar precauciones y suspender la navegación en la región.

El huracán Simon se mantiene en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se localiza frente a las costas de Jalisco y Nayarit. Su extensa circulación mantiene la presencia de lluvias muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en diversos estados del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, el centro del fenómeno meteorológico se ubicó a 115 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 km al sur de Mazatlán, Sinaloa. El sistema avanza con un desplazamiento actual hacia el oeste-noroeste a 6 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de hasta 195 km/h y una presión mínima central de 969 hPa.

Pronóstico de precipitaciones y alertas meteorológicas

Las condiciones generadas por la circulación del huracán impactarán de forma directa a las siguientes regiones.

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Afectarán la zona oeste de Jalisco , la costa y oeste de Nayarit , así como la región sur de Sinaloa .

Afectarán la zona oeste de , la costa y oeste de , así como la región sur de . Zonas de prevención y vigilancia: Se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit , además de una zona de vigilancia desde Cabo Corrientes, Jalisco , hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa . Por su parte, se descontinuó la zona de prevención por tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco .

Se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las , además de una zona de vigilancia desde , hasta . Por su parte, se descontinuó la zona de prevención por tormenta tropical desde hasta . Oleaje y vientos: Se estiman vientos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h y olas de 4.0 a 6.0 metros de altura en Jalisco, los cuales disminuirán gradualmente durante el día; mientras que en las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros.

Protección Civil reitera el llamado a la población en general a extremar precauciones ante el riesgo de lluvias, viento y fuerte oleaje, así como suspender actividades de navegación marítima y atender las recomendaciones oficiales en cada entidad.