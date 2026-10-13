Huracán 'Simon' se mantiene como categoría 2

El huracán Simon se mantiene en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se localiza frente a las costas de Jalisco y Nayarit. Su extensa circulación mantiene la presencia de lluvias muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en diversos estados del Pacífico mexicano.
De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, el centro del fenómeno meteorológico se ubicó a 115 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 km al sur de Mazatlán, Sinaloa. El sistema avanza con un desplazamiento actual hacia el oeste-noroeste a 6 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de hasta 195 km/h y una presión mínima central de 969 hPa.
Pronóstico de precipitaciones y alertas meteorológicas
Las condiciones generadas por la circulación del huracán impactarán de forma directa a las siguientes regiones.
- Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Afectarán la zona oeste de Jalisco, la costa y oeste de Nayarit, así como la región sur de Sinaloa.
- Zonas de prevención y vigilancia: Se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, además de una zona de vigilancia desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa. Por su parte, se descontinuó la zona de prevención por tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.
- Oleaje y vientos: Se estiman vientos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h y olas de 4.0 a 6.0 metros de altura en Jalisco, los cuales disminuirán gradualmente durante el día; mientras que en las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros.
Protección Civil reitera el llamado a la población en general a extremar precauciones ante el riesgo de lluvias, viento y fuerte oleaje, así como suspender actividades de navegación marítima y atender las recomendaciones oficiales en cada entidad.