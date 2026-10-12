Huracán Simon baja a categoría 3 frente a las costas

El ciclón mantiene rachas de 250 km/h y genera olas de hasta 10 metros en el occidente del país; autoridades activan zona de alerta.

El huracán Simon se ha degradado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson mientras continúa su desplazamiento lento y paralelo a las costas del estado de Jalisco. A pesar de esta ligera disminución en su intensidad, su extensa circulación sigue provocando lluvias de muy fuertes a extraordinarias en el occidente del país, acompañadas de rachas de viento severas y oleaje elevado en la región costera.

En el último reporte, el centro del ciclón se localizó a 80 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 175 km al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima. El fenómeno se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 205 km/h, ráfagas de hasta 250 km/h y una presión mínima central de 951 hPa.

Pronóstico de precipitaciones y zonas bajo alerta

Las bandas nubosas del sistema generarán efectos meteorológicos significativos en diversos estados del occidente del país.

Lluvias puntuales extraordinarias (mayores a 250 mm): Afectarán la zona oeste y las costas de Jalisco .

Afectarán la zona oeste y las costas de . Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Se pronostican para el estado de Colima .

Se pronostican para el estado de . Lluvias intensas (75 a 150 mm): Impactarán en la zona sur de Nayarit y el oeste de Michoacán .

Impactarán en la zona sur de y el oeste de . Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Se registrarán en el centro y sur de Sinaloa.

Las autoridades mantienen la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit (incluyendo las Islas Marías), además de una zona de vigilancia por efectos de huracán desde El Roblito hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa. Se estiman vientos de 200 a 220 km/h con rachas de 230 a 240 km/h en las costas de Jalisco, así como olas de 8.0 a 10.0 metros de altura, por lo que Protección Civil insta a la población a seguir todas las indicaciones oficiales y evitar la navegación marítima.

Proyección de trayectoria y degradación gradual

Las estimaciones meteorológicas indican que el meteoro mantendrá su tendencia a la baja en intensidad a medida que continúe avanzando hacia el noroeste durante los próximos días.