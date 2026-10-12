Huracán 'Simon' avanza en categoría cuatro y amenaza las costas

El potente ciclón acecha Jalisco con vientos de 215 km/h y provocará lluvias extraordinarias, olas de 10 metros y posibles deslaves.

El huracán Simon continúa activo como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, desplazándose de manera lenta y paralela a las costas del estado de Jalisco. La extensa circulación del meteoro está ocasionando lluvias muy fuertes a extraordinarias en el occidente de México, acompañadas de vientos fuertes y un oleaje elevado en toda la región afectada.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido, el centro del ciclón se ubicó a 70 km al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 90 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema registra un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y ráfagas que alcanzan los 260 km/h, además de una presión mínima central de 947 hPa.

Pronóstico de lluvias y zonas bajo vigilancia

Las bandas nubosas del huracán Simon seguirán provocando precipitaciones de alta intensidad en varios estados del territorio nacional:

Lluvias puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Se pronostican en la zona costera y oeste de Jalisco .

Se pronostican en la zona costera y oeste de . Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Afectarán al estado de Colima .

Afectarán al estado de . Lluvias intensas (75 a 150 mm): Se prevén en el sur de Nayarit y el suroeste de Michoacán .

Se prevén en el sur de y el suroeste de . Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Impactarán la región sur de Sinaloa.

Ante este escenario, las autoridades mantienen activa una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, así como una zona de vigilancia por efectos de huracán desde El Roblito hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Asimismo, se pronostican vientos de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h en las costas de Jalisco, y un oleaje que podría alcanzar de 8.0 a 10.0 metros de altura en dicho litoral. Protección Civil reitera a la población extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, deslaves y la restricción total a la navegación marítima.

Trayectoria estimada y pronóstico de degradación

Según las proyecciones oficiales del sistema meteorológico, el huracán mantendrá un desplazamiento gradual hacia el noroeste durante los próximos días, debilitándose paulatinamente mientras se aproxima a tierra.