Huracán 'Simón' amenaza con devastar la costa mexicana

Con vientos de 305 km/h, el huracán categoría 4 impactará como categoría 3 en Jalisco, provocando lluvias y olas de 8 metros.

El poderoso huracán Simon continúa intensificándose frente a las costas del Pacífico mexicano y se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, amenazando con lluvias extraordinarias, oleaje elevado y vientos destructivos en el occidente del país.

De acuerdo con el informe oficial emitido a las 21:00 horas, el centro del fenómeno se localizó a 105 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 260 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, desplazándose hacia el norte a 7 km/h. El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 250 km/h con ráfagas de hasta 305 km/h y una presión mínima central de 928 hPa.

Pronóstico de lluvias y zonas en alerta

La extensa circulación del sistema provocará condiciones meteorológicas severas en varios estados de la región.

Lluvias extraordinarias (mayores a 250 mm): Zonas costeras y del oeste de Colima y Michoacán .

Zonas costeras y del oeste de y . Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Costas y sector este de Jalisco .

Costas y sector este de . Lluvias intensas a muy fuertes (50 a 150 mm): Suroeste de Guerrero y sur de Nayarit.

Las autoridades mantienen zona de prevención por efectos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, así como zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, se pronostican vientos de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 150 km/h y oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima, así como marea de tormenta de 1.0 a 2.0 metros.

Trayectoria estimada y degradación a huracán categoría 3

Según la proyección oficial, el sistema mantendrá su desplazamiento rumbo a tierra durante las próximas horas. Se espera que para la madrugada del 11 de octubre, a las 06:00 horas, se mantenga como huracán categoría 4 con vientos de 250 a 305 km/h a 55 km al sur-sureste de Playa Pérula, Jalisco.

Posteriormente, las previsiones indican que tocará tierra el 11 de octubre a las 18:00 horas, ya degradado a huracán categoría 3, registrando vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h, ubicándose en tierra a 55 km al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Para el 12 de octubre a las 06:00 horas, el sistema se debilitará a tormenta tropical con vientos de 110 a 140 km/h en línea de costa a 50 km al sur-suroeste de San Blas, Nayarit, para finalmente adentrarse en tierra como tormenta tropical el mismo 12 de octubre a las 18:00 horas a 45 km al sur-sureste de El Roblito, Nayarit.

Protección Civil exhorta a la población general a extremar precauciones ante el riesgo inminente de deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones, así como a atender las restricciones en la navegación marítima.