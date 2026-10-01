Huracán Rachel y frente frío dejan lluvias intensas

El SMN prevé precipitaciones fuertes en varios estados del país, además de vientos, oleaje elevado, actividad eléctrica y posible caída de granizo

El huracán Rachel, categoría 1, y el Frente Frío número 1 provocarán lluvias de fuertes a intensas en distintas regiones del país durante la noche y madrugada del jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las bandas nubosas de Rachel generarán lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Nayarit, así como precipitaciones intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. También se esperan fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Frente Frío 1 recorrerá el norte y noreste del país y ocasionará lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de precipitaciones muy fuertes en Zacatecas y chubascos en Aguascalientes. En el norte de Coahuila podrían formarse torbellinos.

El monzón mexicano también favorecerá lluvias muy fuertes en Sinaloa y Durango, mientras que canales de baja presión y el ingreso de humedad provocarán precipitaciones en entidades del centro, sur y sureste.

El SMN advirtió que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo.