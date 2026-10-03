Huracán Rachel, categoría 2, se aleja de costas mexicanas

Sus bandas nubosas provocarán lluvias intensas y oleaje elevado en diversas entidades del litoral del occidente y noroeste mexicano.

De acuerdo con el último reporte meteorológico, el huracán Rachel se mantiene en la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras continúa su desplazamiento en el Océano Pacífico, alejándose de manera gradual de las costas mexicanas.

El centro del fenómeno natural se localiza en la Latitud Norte 19.3 y Longitud Oeste 111.1, situándose a una distancia aproximada de 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En el informe más reciente, el sistema mantiene un desplazamiento hacia el oeste (265°) a una velocidad de 7 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 170 km/h y rachas de hasta 205 km/h, con una presión mínima central de 963 hpa.

El pronóstico indica que las bandas nubosas de Rachel originarán lluvias puntuales intensas, con acumulaciones estimadas de 75 a 150 mm en el sur de Baja California Sur, además de oleaje elevado y vientos fuertes en las zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Ante estas condiciones, las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a la población general y a la navegación marítima en las entidades afectadas, exhortando a extremar precauciones ante el riesgo de lluvias, viento y fuerte oleaje, así como a atender los avisos e indicaciones oficiales de cada entidad.