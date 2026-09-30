Huracán Polo toca tierra en Sonora como categoría 1

Autoridades suspenden actividades no esenciales en varios municipios, entre ellos Guaymas, Empalme, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Huatabampo y Álamos

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El huracán Polo tocó tierra este martes en territorio sonorense como fenómeno de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, luego de haber impactado previamente en Baja California Sur, manteniendo condiciones de riesgo por lluvias torrenciales, vientos intensos y elevado oleaje en diversas regiones del noroeste del país.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana de este 29 de septiembre el centro del sistema se localizaba sobre el Golfo de California, avanzando hacia Sonora con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

Posteriormente, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Polo tocó tierra alrededor de las 11:00 horas al este de Guaymas, manteniendo la categoría 1 y generando condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas de la entidad.

Las autoridades pronostican lluvias torrenciales acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en el centro, sur y costa de Sonora, con potencial de provocar inundaciones urbanas, desbordamiento de arroyos, deslaves y afectaciones en vialidades. Asimismo, se esperan lluvias intensas en el norte de Sinaloa y precipitaciones muy fuertes en regiones de Chihuahua y Baja California Sur.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150 kilómetros por hora, además de oleaje de cuatro a cinco metros de altura en el Golfo de California y el litoral sonorense.

Ante el avance del ciclón, las autoridades de Protección Civil emitieron llamados a la población para resguardarse en sus hogares, evitar cruces de ríos, arroyos y zonas inundadas, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales. De igual forma, fueron suspendidas actividades no esenciales en varios municipios, entre ellos Guaymas, Empalme, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Huatabampo y Álamos.

El gobernador de Alfonso Durazo señaló que se mantiene un monitoreo permanente del fenómeno meteorológico y que los cuerpos de emergencia permanecen desplegados para atender cualquier contingencia derivada de las lluvias y los fuertes vientos.

Aunque Polo se ha debilitado respecto a su intensidad previa, especialistas advierten que continúa siendo capaz de generar daños por inundaciones, caída de árboles, afectaciones al suministro eléctrico y condiciones peligrosas en las zonas costeras, por lo que la recomendación principal continúa siendo extremar precauciones durante las próximas horas.