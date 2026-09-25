Huracán Polo mantiene categoría 5 frente al Pacífico mexicano

El huracán Polo continúa como categoría 5 y se ubica frente a las costas de Colima y Guerrero, según el reporte del SMN.

El huracán Polo conserva la categoría 5 mientras avanza frente al litoral del Pacífico mexicano, donde autoridades mantienen alertas por las condiciones que genera en distintos estados del occidente del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas de este jueves 24 de septiembre, el centro del ciclón se ubicaba a 260 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas de hasta 315 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

Mantienen zonas de prevención y vigilancia

Ante la evolución del sistema, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

También permanece una zona de vigilancia por posibles efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Polo ha presentado una rápida intensificación desde que se formó en el Pacífico mexicano. En cuestión de días pasó de tormenta tropical a huracán mayor y posteriormente alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

A lo largo de su evolución, el sistema ha registrado variaciones entre las categorías 4 y 5. Sin embargo, las autoridades no contemplan que toque tierra durante las próximas horas, debido a que el pronóstico mantiene su centro sobre el mar.

Pronostican lluvias intensas y oleaje elevado

El SMN prevé lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en las costas de Jalisco, Colima y Guerrero, mientras que en el sur y la costa de Nayarit se esperan precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

Las condiciones de viento también serán relevantes. En las costas de Michoacán se pronostican vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 90 a 110 kilómetros por hora.

Para las costas de Jalisco y Colima se estiman vientos de 60 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora. En Guerrero habrá vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.

El oleaje podría alcanzar hasta 6 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Guerrero, mientras que en Nayarit podría llegar a 3 metros.

Advierten por inundaciones y deslaves

Las autoridades señalaron que las lluvias relacionadas con el huracán podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, solicitaron a la población mantenerse atenta a los avisos emitidos por el SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Como parte de las medidas preventivas, los gobiernos de Guerrero y Michoacán mantienen suspendidas las clases este jueves 24 de septiembre. A esta medida también se incorporaron regiones de Oaxaca y Colima.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó a 2 mil trabajadores en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur para atender posibles afectaciones.

Puertos mantienen restricciones a la navegación

Al menos seis puertos del Pacífico mexicano, entre ellos Acapulco y Zihuatanejo, mantienen restricciones parciales o totales para la navegación debido a las condiciones generadas por Polo.

Por su parte, la Secretaría de Marina tiene preparados cerca de 14 mil agentes navales, 25 buques, 76 embarcaciones y más de 300 vehículos para atender posibles emergencias en nueve estados.