Huracán Polo llegará a costas de Sonora como categoría 1: CNPC

Laura Velázquez detalló que 'Polo' tocó tierra como categoría 2 en las inmediaciones de Las Barrancas, pero perdió fuerza con el paso de las horas

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó este martes que el huracán Polo se degradó a categoría 1 después de tocar tierra en Baja California Sur durante la medianoche.

Durante la conferencia matutina, la coordinadora Laura Velázquez detalló que "Polo" tocó tierra como categoría 2 en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, pero en el transcurso de las horas, se degradó a categoría 1.

“El huracán Polo, categoría 2, impactó a las 12 de la noche en las inmediaciones de la localidad de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur.”

Ante esta emergencia, afirmó que se cuenta con un saldo blanco y las personas que fueron resguardadas en refugios temporales podrán volver el día de hoy a sus hogares.

Huracán Polo impactará entre las 8:00 y 9:00 horas en Sonora

Se detalló que el centro del sistema ciclónico se encuentra a 105 km de Loreto, Baja California Sur, y a 145 km de Guaymas, Sonora, por lo que se prevé que impacte en esta entidad entre 8:00 y 9:00 horas de esta mañana.

“Se espera que Polo continúe su desplazamiento [...] hacia las costas de Sonora y que el impacto sea como huracán categoría 1, entre las 8 y las 9 de la mañana.”

Durante la #MañaneraDelPueblo de la Presidenta @Claudiashein, @laualzua y el gobernador de BCS, @VictorCastroCos informaron que, al momento, tras el paso de 🌪️ #Polo por el estado, se tiene saldo blanco e iniciarán recorridos de evaluación de daños. pic.twitter.com/M0Strzz0aS — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 29, 2026 Por ello, autoridades pidieron a la población de Guaymas y zonas aledañas mantenerse resguardada ante la llegada de Polo, aun cuando el sistema se encuentre como huracán categoría 1. Saldo blanco en Baja California Sur tras paso de 'Polo' A pesar del impacto, la Coordinación Nacional de Protección Civil afirmó que se reportó saldo blanco en los municipios con mayor afectación, como lo son Comondú, Loreto y Mulegé. “En los tres municipios que amenazó el huracán, que fue Comondú, Loreto y Mulegé, el saldo es blanco. “El paso del huracán en Baja California Sur nos ha dejado lluvias, pero no ninguna pérdida humana que es lo más importante, las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy.” Ante la emergencia, se mencionó que cerca de 700 personas fueron trasladadas a refugios temporales, las cuales el día de hoy podrán volver a sus hogares. “A partir de las 3 de la tarde la gente estaba resguardada en sus domicilios o en los refugios temporales.” Se mencionó que las autoridades prevén que estas afectaciones sean atendidas durante el día y que los servicios de electricidad y agua se mantienen activos.