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Huracán Polo alcanza nuevamente la categoría 5

Por: Emiliano Gutiérrez

23 Septiembre 2026, 20:19

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El sistema de baja presión cuenta con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 310 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h

Huracán Polo alcanza nuevamente la categoría 5

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el huracán Polo volvió a intensificarse, alcanzando nuevamente la categoría 5.

Se prevén lluvias torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero.

Actualmente, Polo se localiza a 235 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo.

El sistema de baja presión cuenta con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 310 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.

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