Huracán Polo alcanza nuevamente la categoría 5

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el huracán Polo volvió a intensificarse, alcanzando nuevamente la categoría 5.
Se prevén lluvias torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero.
Actualmente, Polo se localiza a 235 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo.
El sistema de baja presión cuenta con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 310 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.
🌀#Polo se intensificó nuevamente a #Huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se prevén #Lluvias torrenciales en zonas de #Michoacán y #Guerrero. Más detalles. pic.twitter.com/8j8kafVsP8— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026