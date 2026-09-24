Huracán Polo alcanza nuevamente la categoría 5

El sistema de baja presión cuenta con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 310 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el huracán Polo volvió a intensificarse, alcanzando nuevamente la categoría 5.

Se prevén lluvias torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero.

Actualmente, Polo se localiza a 235 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo.

El sistema de baja presión cuenta con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 310 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.

🌀#Polo se intensificó nuevamente a #Huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se prevén #Lluvias torrenciales en zonas de #Michoacán y #Guerrero. Más detalles. pic.twitter.com/8j8kafVsP8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026