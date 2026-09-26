Hubo anomalías en decomiso de combustible en Guanajuato: Harfuch

El titular de Seguridad informó que el delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue destituido tras detectarse anomalías en el operativo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue destituido tras detectarse anomalías en el operativo que derivó en el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en el municipio de San José Iturbide.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Villahermosa, el funcionario federal señaló que la remoción del delegado fue determinada luego de que la FGR identificara inconsistencias en la integración y difusión del caso, entre ellas que el operativo fue realizado semanas antes de hacerse público y sin que se hubieran concluido todas las verificaciones correspondientes.

“Fue destituido porque la fiscal general de la República y su equipo encontraron ciertas anomalías en este operativo”, afirmó García Harfuch, quien agregó que actualmente la dependencia revisa toda la documentación relacionada con el aseguramiento para determinar si existieron irregularidades o si las actividades de las empresas involucradas estaban amparadas por los permisos correspondientes.

El titular de la SSPC explicó que la acción fue realizada inicialmente por la delegación estatal de la FGR en coordinación con autoridades locales, y no por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia encargada de los casos de alto impacto relacionados con delitos en materia de hidrocarburos.

Debido a las observaciones detectadas, la investigación fue atraída por la FEMDO para continuar con las indagatorias.

Asimismo, García Harfuch subrayó que hasta el momento no existe una determinación definitiva que permita afirmar que el combustible asegurado corresponda a huachicol o a una operación ilícita, por lo que las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones sobre el origen y la legalidad de los más de 59 millones de litros incautados.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de que la FGR atrajera el caso y señaló que la revisión busca esclarecer si la empresa señalada contaba con toda la documentación y permisos necesarios para operar conforme al marco legal vigente. La mandataria insistió en que la investigación aún no concluye y pidió esperar los resultados oficiales antes de emitir conclusiones sobre la naturaleza del combustible asegurado.

La destitución del delegado federal se produce en medio de la revisión de uno de los aseguramientos de combustible más grandes registrados en el país en los últimos años, un caso que ahora permanece bajo análisis de las áreas especializadas de la FGR.