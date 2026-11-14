Hospitalizan en Guadalajara al narcotraficante Félix Gallardo

El exlíder del cártel de Guadalajara registró bajos niveles de oxigenación y permanece fuertemente resguardado por elementos militares.

El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el 'Jefe de jefes' o el Padrino, dejó este viernes el penal de Puente Grande y fue trasladado de emergencia a un hospital de Guadalajara al presentar dificultad para respirar, informaron fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El exlíder del Cártel de Guadalajara, de 80 años de edad, fue trasladado por numerosos elementos de la policía estatal y el Ejército Mexicano a un hospital privado, donde fue ingresado en el área de emergencia por presentar bajos niveles de oxigenación.

Félix Gallardo cumple en la cárcel de Puente Grande dos condenas que suman 77 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, además del secuestro y homicidio de Enrique Camarena, agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA, ocurrido en la década de los años 80.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado de manera pública su traslado ni su estado de salud clínico. El centro médico permanece fuertemente resguardado por elementos militares.

Antecedentes criminales y nexos históricos

Félix Gallardo fue fundador del Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero ('el Narco de narcos') y Ernesto Fonseca Carrillo (alias Don Neto), conformando una de las organizaciones más influyentes en el trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos y Centroamérica durante las décadas de los 70 y 80.

El capo estableció rutas de colaboración con Pablo Escobar para el tráfico de droga procedente de Colombia. Tras su detención en abril de 1989, el Cártel de Guadalajara se fragmentó en diversos grupos delictivos, entre los que destacaron el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.

Situación médica y estatus legal

Félix Gallardo ingresó al área de máxima seguridad del penal de Puente Grande en 2015 procedente de la cárcel de Altiplano, tras obtener un amparo en función de su edad. En 2017 reingresó al reclusorio sin la clasificación de máxima peligrosidad, lo que le permitió integrarse a la comunidad carcelaria general.

El exlíder criminal padece múltiples complicaciones de salud, entre ellas sordera, ceguera parcial, problemas de columna y diversas enfermedades crónico-degenerativas.

Pese a que en 2022 un juez federal le concedió el beneficio de cumplir el resto de su sentencia bajo la modalidad de arresto domiciliario, Félix Gallardo ha permanecido internado en prisión debido a los recursos de impugnación promovidos por la FGR.